حضور ۱۲ میلیون جوان ازدواج نکرده در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سینا کلهر پنجشنبه صبح در آئین افتتاحیه رویداد جامعه پرداز در استان همدان با تاکید بر اینکه ما در زمانهای زندگی میکنیم که فردگرایی غالب است، گفت: در آدمها گرایش به تنهایی ایجاد شده است، خانوادههای ما نیز نسبت به سی سال آینده تغییر کرده است.
وی با بیان اینکه گمان نکنیم اگر عمه و خاله و دایی و عمو از زندگی حذف شدند، پدر و مادر حذف نخواهند شد، افزود: چطور نااگاهانه ما نیز در دل فرهنگی زندگی میکنیم که همه میراث فرهنگی ما را از بین میبرد، ما را نسبت به هم دور میکند؟ در این مسیر، کنار هم جمع شدنها مهم است.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نگه داشتن جمع دوستی و خانوادگی مهم است، گفت: باید از جمعهای خانوادگی، جمعهای مومنانه و جمع بودنهای افراد حمایت کرد.
کلهر افزود: دست خدا با جماعت است، باید با جمع بودن از فردگرایی جدا باشیم.
وی با بیان اینکه حفظ جمع به ویژه در جامعه ما که بنیان آسمانی دارد، جمعهای ایمانی سرمایه هستند، تصریح کرد: از سال ۸۹ به دنبال این بودیم که مجموعههای مردمی را کنار هم جمع کنیم.
کلهر با بیان اینکه آنچه که جمع را نگه میدارد، کار مشترک است، افزود: اگر این را نداشته باشیم، هر چندبار هم دور هم جمع شویم، پراکنده میشویم.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: عملیات مشترک ادامه خواهد داشت و تنها با تشکلهای ورزش و جوانان کار نداریم، هر مجموعه مردمی را بازوی عملیاتی میدانیم اما بر مبنای یک عملیات مشترک.
وی در ادامه یادآور شد: یک کار مؤثر و مفید بهتر از ۱۰ کاری است که به نتیجه نرسد.
کلهر با تصریح بر اینکه دختران ۱۵-۴۹ ساله و پسران ۲۰-۴۹ ساله که هرگز ازدواج نکرده اند دوازده میلیون نفر اند، گفت: چند تا از ین ها را کم کرده ایم؟ باید به صورت کمی نقطه گذاری و با عملیات مشترک وارد کار شد.
وی در ادامه، به نقش آفرینی گروههای مردمی در حوزه خانواده اشاره و خاطرنشان کرد: دولت ما مردمی و شعار آن، توجه به ظرفیت مردمی است، کار ما تسهیلگری است. بتوانیم بخشی از گروههای فعال را در حوزه بین الملل فعال سازیم.
کلهر با بیان اینکه بزرگترین تهاجم، تهاجم بر علیه خانواده است، گفت: با این روند سایر مشکلات را نهادینه میکنند.
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