برخورد با تبلیغات غیرقانونی و غیر متعارف انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بابایی در جلسه کمیته حقوقی ستاد انتخابات کرمان گفت: فرصت تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی از پنج شنبه سوم اسفندماه آغاز و تا روز نهم اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

رییس ستاد انتخابات کرمان با بیان اینکه هر نامزد می‌تواند در هر حوزه انتخاباتی، یک ستاد اصلی دایرکند و در هر شهر، روستا و یا منطقه شهری نیز ستاد فرعی داشته باشد، افزود: تبلیغات در فضای حقیقی باعث ایجاد شور و نشاط در جامعه می‌شود که برای حفظ زیبایی شهر، رعایت حقوق شهروندان و نامزدها، قطعاً باید در چارچوب قوانین و در محل‌های تعیین شده توسط شهرداری اجرا شود.

بابایی، تصریح کرد: کمیته حقوقی ستاد انتخابات شهرستان، با هماهنگی مقام محترم قضایی با تبلیغات غیر متعارف و غیر قانونی داوطلبان برخورد می کنند.