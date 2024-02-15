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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۵

رییس ستاد انتخابات کرمان مطرح کرد؛

برخورد با تبلیغات غیرقانونی و غیر متعارف انتخاباتی

برخورد با تبلیغات غیرقانونی و غیر متعارف انتخاباتی

کرمان- فرماندار کرمان گفت: کمیته حقوقی ستاد انتخابات شهرستان با هماهنگی مقام قضایی با تبلیغات غیرمتعارف و غیرقانونی داوطلبان برخورد می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بابایی در جلسه کمیته حقوقی ستاد انتخابات کرمان گفت: فرصت تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی از پنج شنبه سوم اسفندماه آغاز و تا روز نهم اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

رییس ستاد انتخابات کرمان با بیان اینکه هر نامزد می‌تواند در هر حوزه انتخاباتی، یک ستاد اصلی دایرکند و در هر شهر، روستا و یا منطقه شهری نیز ستاد فرعی داشته باشد، افزود: تبلیغات در فضای حقیقی باعث ایجاد شور و نشاط در جامعه می‌شود که برای حفظ زیبایی شهر، رعایت حقوق شهروندان و نامزدها، قطعاً باید در چارچوب قوانین و در محل‌های تعیین شده توسط شهرداری اجرا شود.

بابایی، تصریح کرد: کمیته حقوقی ستاد انتخابات شهرستان، با هماهنگی مقام محترم قضایی با تبلیغات غیر متعارف و غیر قانونی داوطلبان برخورد می کنند.

کد مطلب 6025080

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