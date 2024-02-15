بیش از ۲۶ هزار دانش آموز اتباع خارجی در البرز مشغول تحصیل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس دهقان شیری صبح پنج شنبه در جلسه رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان اتباع خارجی با اشاره به شرایط ثبت نام اتباع خارجی در مدارس این استان از اجرای طرح آموزش خانواده و برپایی کارگاه‌های آموزشی برای والدین اتباع خارجی، آشنایی با بهداشت و سلامت و شیوه مهارت‌ها و آداب زندگی توسط اداره کل آموزش و پرورش البرز تقدیر و تشکر کرد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز ضمن قدردانی از زحمات کارشناس اتباع خارجی آموزش و پرورش استان خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار دانش آموز اتباع خارجی در البرز مشغول تحصیل هستند. امیدواریم سازمان‌های بین المللی در خصوص تخصیص اعتبارات حمایتی به دانش آموزان اتباع خارجی اهتمام ویژه داشته باشند.