تشکیل چند پرونده تخلف تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در جیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر ستائی مختاری درجلسه ستادپیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی شهرستانهای جنوبی استان کرمان اظهار کرد: تبلیغات کارمندان دولتی از نامزدهای انتخاباتی در ساعت اداری و کاری جرم محسوب می شود و در این رابطه برای چند کارمند متخلف پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی افزود: طبق قانون هرگونه فعالیت و یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاه های دولتی در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می شوند.