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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۴۷

رییس دادگستری جیرفت خبرداد؛

تشکیل چند پرونده تخلف تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در جیرفت

تشکیل چند پرونده تخلف تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در جیرفت

کرمان- رییس دادگستری جیرفت گفت: تاکنون چندین پرونده در مورد تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دادگستری جیرفت در حال رسیدگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر ستائی مختاری درجلسه ستادپیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی شهرستانهای جنوبی استان کرمان اظهار کرد: تبلیغات کارمندان دولتی از نامزدهای انتخاباتی در ساعت اداری و کاری جرم محسوب می شود و در این رابطه برای چند کارمند متخلف پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی افزود: طبق قانون هرگونه فعالیت و یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاه های دولتی در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می شوند.

کد مطلب 6025107

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