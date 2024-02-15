ارایه ابزارهای نوین تأمین مالی برای زیرساخت های صنعت پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک شهر، سید محمد مهدی احمدی با اشاره به برگزاری نخستین همایش و نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پتروکم (IranPetrochem) در جزیره کیش، گفت: بانک شهر با توجه به تعامل نزدیکی که با فعالان صنعت پتروشیمی دارد در این نمایشگاه حضوری فعال داشته است.

دکتر احمدی تصریح کرد: در تلاش هستیم بتوانیم با شناسایی و احصا نیازها و ارایه ابزارهای نوین مالی، بتوانیم میان بانک شهر و صنعت پتروشیمی تعاملات و ارتباطات پایدارتری را ترسیم کنیم. بانک شهر در آینده نزدیک با ابزارهای نوین تأمین مالی در توسعه زیرساخت‌های صنعت پایین دستی نفت و حوزه پتروشیمی قدم‌های محکم‌تری برخواهد داشت.

وی با اشاره به پیشتازی بانک شهر در حمایت از فعالان صنعت پتروشیمی طی ۲ سال اخیر، عنوان کرد: با تغییر رویکرد؛ ضمن حمایت از حوزه مدیریت شهری، تلاش کرده ایم به سمت بانکداری که بتواند به مزیت‌های رقابتی برای بانک شهر تلقی شود حرکت کنیم.

مدیرعامل بانک شهر در پایان گفت: با همت کارکنان، امروز توانسته ایم رابطه برد- برد میان صنعت نفت و پتروشیمی با بانک شهر تعریف کنیم.

نخستین همایش و نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پتروکم (IranPetrochem) با شعار حمایت از تولید دانش‌بنیان در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش و با حمایت بانک شهر از ۲۴ تا ۲۶ بهمن‌ماه در جزیره کیش برگزار می‌شود.