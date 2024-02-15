جدیدترین دستاوردهای دانشگاه شریف در صنعت پتروشیمی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف نخستین همایش و نمایشگاه بینالمللی ایرانپتروکم (IranPetrochem) با شعار حمایت از تولید دانشبنیان در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش در محل مرکز بینالمللی همایشها و نمایشگاههای کیش آغاز بکار کرد.
دانشگاه صنعتی شریف با حضور در این نمایشگاه از دستاوردهای خود در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع مرتبط رونمایی کرد.
در آیین افتتاحیه این نمایشگاه علیعسکری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون اقتصادی بیت رهبری از غرفه شریف بازدید کرده و از نزدیک با آخرین دستاوردها و پیشرفتهای این دانشگاه آشنا شدند.
گفتنی است این رویداد بزرگ صنعت پتروشیمی برای نخستینبار با حضور پررنگ پارکهای پاییندست و طراحی بخش ویژه روایت پیشرفت در صنعت پتروشیمی برگزار میشود. برگزاری نشستهای تخصصی برای تبادل اطلاعات و انتقال دانش بین شرکتها از دیگر بخشهای ایرانپتروکم ۱۴۰۲ است.
مجتمعها و شرکتهای پتروشیمی، شرکتهای دانشبنیان، سیستم بانکی و بازار سرمایه و فعالان بخش خصوصی در ایرانپتروکم ۱۴۰۲ مشارکت کردهاند که طی این رویداد قراردادها و تفاهمنامههای بسیاری بهمنظور توسعه بیش از پیش صنعت ارزشآفرین پتروشیمی امضا خواهد شد.
این نمایشگاه از ۲۴ تا ۲۶ بهمنماه ۱۴۰۲ در مرکز بینالمللی همایشها و نمایشگاههای جزیره کیش دایر است.
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