کیان دهرابپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر میزان ذخایر خون در استان اصفهان یک هزار و ۶۶۷ واحد و معادل ۳ روز است.
وی افزود: میزان ذخیره خون در شهر اصفهان نیز ۹۳۷ واحد و معادل نیاز ۲ روز است، افزود: از این رو با توجه به پایداری نیازمندان به انواع فرآوردههای خونی با شرایط بحرانی در زمینه ذخایر خونی نیاز داریم.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به نیاز استان به همه فرآوردههای خونی گفت: از همه مردم اصفهان درخواست میشود نسبت به اهدای خون و کمک به همنوعان خود به ویژه در این ایام توجه ویژه داشته باشند.
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