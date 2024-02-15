مشکلات آموزش و پرورش تنگستان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده بعد از ظهر پنج شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش تنگستان با بیان اینکه آموزش و پرورش در ساختار توسعه کشور، به عنوان اساس پیشرفت و ترقی نظام به حساب میآید و نقش مهمی در برنامههای توسعه اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی ایفا میکند به اهداف و وظایف شورای آموزش و پرورش اشاره عنوان داشت: یکی از اهداف مهم تشکیل شوراهای آموزش و پرورش توجه به بحث اصل مشارکت در جریان تعلیم و تربیت است و از آنجا که رسالت آموزش و پرورش در جامعه بسیار حساس و مهم است و از اهمیت و جایگاه خاص و زیر بنای توسعه کشور است همه وظیفه داریم به آن کمک کنیم.
امام جمعه اهرم با بیان اینکه آموزههای اسلام، سراسر دعوت به تحصیل و علم آموزی است، اضافه کرد: توجه به مسائل و مشکلات آموزش و پرورش ضروری است و انتظار میرود همگان در جهت ارتقا فعالیتهای آموزشی و پرورشی گام بردارند.
وی تصریح کرد: امروز همه مردم و مسئولان همراه هم و در یک راستا باید شانههای خود را به زیر بار مسئولیت قرار دهند و از تجربهها و عبرتهای گذشته بهره گیرند و نگاه و روحیه انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران را الگوی کامل نظام پیشرفته اسلامی بسازند.
پهلو زاده یاد آور شد: اگر بخواهیم به دنباله این مسیر که به گمان زیاد به دشواری گذشتهها نیست، برویم باید با همت و هوشیاری و سرعت عمل و ابتکار همه جوانان طی شود.
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