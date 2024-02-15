قرارگاه اجتماعی مهمترین برنامه و هدف استان البرز است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه قرارگاه اجتماعی استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، با اشاره به اینکه مدیران خانه محله‌های ۶۷ گانه هدف قرارگاه اجتماعی مسؤولیت سنگینی بر عهده دارند، گفت: ضرورت دارد مشکلات و مطالبات محله‌ها به درستی احصا و برای آنها چاره اندیشی شود.

وی تصریح کرد: هیچ اقدامی مهم‌تر از قرارگاه اجتماعی در استان نداریم و تحقق کامل اهداف این قرارگاه می‌تواند بخش زیادی از مشکلات و موانع را حل و محله‌های هدف را توانمند کند. کاهش ۲۴ درصدی مجموع جرایم در استان البرز از جمله این دستاوردهاست که در سایه اتحاد، انسجام و برنامه ریزی دقیق، کسب شده است.

استاندار البرز اظهار کرد: همه ما طبق بیانات و تأکیدات مقام معظم رهبری موظف به تبیین و ترویج حقوق و تکلیف مردم در انتخابات هستیم و هر فرد در جامعه با توجه به جایگاه خود باید در راستای افزایش مشارکت مردم تلاش کند. نباید اجازه دهیم تبلیغات هدفمند دشمنان در مشارکت مردم خللی ایجاد کند و همه باید مسوولانه نسبت به آگاهی بخشی و امیدآفرینی اقدام کنیم.

ابراهیم نورمحمدی، رئیس کارگروه حاشیه‌نشینی و مناطق حاد و بحرانی وزارت کشور نیز در این جلسه بیان کرد: در محلات هدف وزارت کشور باید برای ارتقای ۱۰ عرصه از جمله معنویت و اخلاق، هویت محلی، امنیتی و انتظامی، حقوقی و قضائی، سلامت اجتماعی و بهداشت، اقتصادی و معیشتی، خدمات اجتماعی، سبک زندگی، علمی و تربیتی همه دستگاه‌ها و نهادهای مردمی اقدامات لازم را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون اقدامات دولت‌ها در این مناطق تک بعدی بوده اما رویکرد جدید قرارگاه تحول اجتماعی در دولت مردمی با توجه به نیازهای محلات مستعد آسیب‌های اجتماعی، همه اقدامات اقتصادی، اخلاقی، امنیتی و معنوی است. در استان البرز نیز ۱۱ محله ذیل این کارگروه فعالیت می‌کنند.