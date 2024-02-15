۳۰۰ فعال قرآنی مازندران در طرح بشری شرکت کردند/ برپایی نمایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر علی‌نژاد ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم دوره توانمندسازی و تربیت مربی قرآن کریم با عنوان «طرح ملی بشری» در استان مازندران که در مجتمع فرهنگی ایثار ساری برگزار شد، اظهار کرد: در مدت کوتاه فراخوان برگزاری این دوره، زمینه جذب ۳۰۰ نفر را برای حضور در این طرح فراهم کردیم.

وی با اشاره به اینکه مازندران حدود ۲۲ سال از اجرای این طرح محروم بود، افزود: این دوره برای نخستین بار در استان عملیاتی می‌شود.

سرپرست گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد: در فراخوان کوتاه مدت که از دوم بهمن صادر کردیم بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان قرآنی در این طرح شرکت کردند و قرار است که در سطح استان این رویه را گسترش دهیم.

علی‌نژاد اضافه کرد: سازمان تبلیغات اسلامی، اتحادیه قرآنی، بنیاد شهید و اداره‌کل فرهنگی و اجتماعی استانداری در این طرح همکاری کردند.

وی با اعلام اینکه برای رسیدن به نتیجه مطلوب از ظرفیت اساتید برجسته قرآنی استان تهران در این دوره استفاده کردیم، افزود: دوره طرح بشری به مدت دو روز اجرا و یک روز را هم برای برگزاری آزمون اختصاص دادیم.

علی‌نژاد از برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح در غرب و شرق استان خبر داد و یادآور شد: تداوم برگزاری این دوره از مواردی است که به صورت جدی در حال پیگیری هستیم.

سرپرست گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از برنامه‌ریزی برای توانمندسازی مؤسسات قرآنی خبر داد و گفت: آشنایی با سامانه، نحوه جذب علاقمندان قرآنی و دورهای کنشگری مجازی هم از برنامه‌های در دستور کار برای مؤسسات قرآنی است.

علی‌نژاد در پایان از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه قرآنی در ماه مبارک رمضان خبر داد.