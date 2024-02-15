اقدامات شوراهای شهر و روستای شمیرانات در این دوره قابل دفاع است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ذاکریان ظهر پنج شنبه در نشست فصلی که با حضور اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، شهرداران و دهیاران که با محوریت انتخابات ۱۴۰۲ در شبستان مصلی لواسان برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه با بیان اینکه این ایام میتواند فرصت بسیار خوبی برای زدودن غبارها و جلا دادن روح و قلب و جبران غفلتها باشد، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم این گردهمایی انتخابات است.
چهار محور «امنیت»، «سلامت»، «رقابت» و «مشارکت» مورد توجه در انتخابات باشد
ذاکریان با اشاره به اینکه برنامه ما برای برگزاری انتخابات در شمیرانات بر اساس چهار محور «امنیت»، «سلامت»، «رقابت» و «مشارکت» بنا شده است، افزود: شاهد هستیم که عوامل انتخابات در فرمانداری شمیرانات طبق برنامهریزی های صورت گرفته از سوی وزارت کشور تمام برنامهها را انجام داده اند.
فرماندار شمیرانات با بیان اینکه در قانون انتخابات تغییرات و اصلاحاتی داشتیم که طی آموزشها به آن اشاره شده و در فرصت باقی مانده نیز به قانون انتخابات پرداخته خواهد شد گفت: از موضوعات مهم دیگر در برگزاری انتخابات تعامل میان عوامل اجرایی و ستادها و نظارت و نمایندگان است.
وی عنوان کرد: امسال با حضور جوانان در هیأت اجرایی علاوه بر حضور پیشکسوتان نفس تازه ای در انتخابات شمیرانات دمیده شده و در عرصه سلامت انتخابات طبق تدابیر اتخاذ شده اتفاقات خوبی رخ داده است.
تاکید فرماندار شمیرانات در تکریم و رعایت اخلاق عوامل انتخابات
ذاکریان در خصوص امکانات لازم و پیش بینیهای صورت گرفته در شعب گفت: تأمین این تجهیزات و نیازمندیها ضروری است که نسبت به فراهم آوری آنها تمهیدات لازم انجام شود.
فرماندار شمیرانات با تاکید بر تکریم و رعایت اخلاق عوامل انتخابات عنوان کرد: این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید نسبت به آن توجه شود و سعه صدر داشته باشیم.
وی اظهار کرد: امنیت انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار است باید ملاحظات در نظر گرفته شود و رسانههای معاند در صدد هستند تا اصل مشارکت حداکثری را نمایش ندهند و اصرار دارند که بگویند مشارکت با حداقل مردم صورت میگیرد لذا امسال به دلایل مختلف دارای محدودیتهایی هستیم و باید وقایع تاریخی را برای تجربه اندوزی برای امروز مرور و تحلیل کنیم.
در موضوع امنیت انتخابات به طور ویژه و هوشمندانه تمرکز شود
فرماندار شمیرانات با بیان اینکه ما دهه پر چالشی را تجربه کرده و پشت سر گذاشته ایم گفت: شکستهای امنیتی دشمن و شکافهای قومی منطقهای و اختلافات فرهنگی همگی مواردی بوده اند که دیده ایم و باید توجه داشته باشیم و نسبت به امنیت انتخابات به طور ویژه و هوشمندانه تمرکز کنیم و به مردم هم آگاهی بدهید.
وی افزود: در امر برگزاری انتخابات گزارشات مردمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نیاز است که به آن توجه شود و باید عوامل انتظامی و نظامی را در جریان تمام امور و کوچکترین گزارشات مردمی و تحرکات اطراف شعب اخذ رأی بگذارید.
حضور نامزدها در منطقه سبب ایجاد رقابت و شناخت مشکلات منطقه میشود
ذاکریان موضوع مهم بعدی را امر «رقابت» در انتخابات دانست و اظهار کرد: از روز معارفه با این گلایه مواجه بودیم که نمایندگان زیاد در این منطقه رفت و آمد ندارند و انتخابات فرصت بسیار خوبی است که رفت و آمدهای کاری نمایندگان را داشته باشیم و به این واسطه به معرفی و تبلیغ خود بپردازند و با مشکلات و محرومیتهای این منطقه آشنا شوند، مثلاً در خصوص وضعیت فاضلاب و موضوعات دیگر با طرح موضوع توسط مردم، در ادامه نمایندگان بودند که پیگیر کار شدند.
فرماندار شمیرانات همچنین بر ضرورت حضور نمایندگان خبرگان رهبری به شمیرانات نیز تاکید کرد و گفت: درست است که چارچوبهای وظایفی این نمایندگان متفاوت است اما همین که این افراد به مشکلات و موضوعاتی که دغدغه مردم هستند ورود کنند و آشنایی داشته باشند میتواند برای حل مشکلات و مسائل راهگشا شود.
وی گفت: حضور و رفت و آمدها و گفتگوهای امروز کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی به روستاها و مناطق مختلف شمیرانات سرمایه گذاریهای خوبی برای رفع مشکلات و موانع مردم منطقه در آینده محسوب میشود و میتوانید با ایجاد ستاد و حمایتهای لازم از آنها سنگ بنای دیده شدن روستاهای منطقه را بگذارید و پس از انتخاب شدن افراد بنا بر دینی که نسبت به مردم دارند از آنان طلب خدمات داشته باشید.
موضوع مهم مشارکت برای مردم تبیین شود
ذاکریان گفت: مشارکت اصل مهمی محسوب میشود و وظیفه با اهمیت سازمانی ما برگزاری انتخابات است اما تکلیف ویژه همه ما در برهه کنونی ایجاد مشارکت حداکثری میباشد، مشارکت دو بال دارد یک بال این است که مردم نتیجه رایهایشان را ببینند و بدانند که تعهدات و وعدهها محقق میشود.
فرماندار شمیرانات گفت: امروز در دولت سوای هجمههای رسانهای شاهد کار مضاعف و جهادی هستیم که بدون بهانه تراشی انجام شده، دیدیم که در این دولت کارگران بیکار شده به کار برگشتند، چرخه کار به کارخانه جات بازگشت، تختهای بیمارستانی راه اندازی شدند و چرخه بهداشت و درمان راه افتاد، ورود واکسن به کشور و مدیریت صحیح بیماری کرونا و بسیاری از موارد دیگر از اقدامات دیگر است که همگی نتیجه حرکت دولت بوده و آنچه دولت رقم زده با دولتهای دیگر قابل قیاس نیست و قطار انقلاب را به ریل خود بازگردانده است.
وی با اشاره به اینکه در این دولت در استان تهران شاهد بیمارستانها افتتاح شده بوده ایم گفت: توسعه مترو توسعه و زیرساخت و جادههای روستایی همگی از خدمات این دولت هستند.
اقدامات شوراها در شمیرانات کافی نیست اما قابل دفاع است
ذاکریان با بیان اینکه باید اعلام کنیم که اقدامات شوراها در شمیرانات کافی نیست اما قابل دفاع است و شرمنده مردم نیستیم گفت: پیش از این و دورههای قبل در شهرستان شمیرانات شاهد زیرساختهای فرسوده و مستهلک و مسائل حریم بودیم که رفع شد و پروژههای عمرانی و فرهنگی و ورزشی افتتاح و بهره برداری شدند، همچنین در حوزه اقتصاد و جاده و راههای روستایی منطقه اقدامات مناسبی صورت گرفته است و با افتخار اعلام میکنیم که امروز در بازدیدهای روستایی خوشحال هستیم و مطالبات مردمی کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه ما با جامعهای روبرو هستیم که فکر و ذهن دارند و باید به تحلیل بپردازیم گفت: برای مشارکت در انتخابات باید به این نکته توجه کنیم که افراد در دستههای مختلف قرار دارند عدهای شیفته اسلام و رهبری هستند لذا باید برای این افراد بگوییم که حضور در انتخابات یک واجب است که اگر از دست برود جایگزینی نخواهد داشت، عدهای هستند که دوستدار کشور هستند و زمانی که در مجلس و حرم مطهر امام با دشمن م واجه شدیم دیدیم که به دنبال بر هم زدن و تکه تکه کردن کشور هستند آنها نیز باید بدانند که برای حفظ کشور باید رأی دهند و دسته سوم نیز محاسبه گر هستند و برای منافع فردی خودشان باید بدانند و آگاه شوند که لازم است رأی دهند و در انتخابات مشارکت کنند.
فرماندار شمیرانات گفت: باید فضا برای گفتگو با مردم ایجاد شود و منطقی با مردم حرف بزنید و آنها را آگاه کنید و موضوعات دسترسی به انرژی، نحوه پرداخت مالیات و آزادی بیان را برای آنان باز کنید و اقناع سازی انجام دهید چرا که حتی یک نفر هم برای ریل گذاریهای برنامههای نظام و انقلاب مهم است.
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