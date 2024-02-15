مجریان انتخابات امانت دار رای مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جابر جهان بین عصر پنجشنبه در جلسه توجیهی داوطلبان دوازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزههای انتخابیه شهرستانهای پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز که در سالن فرمانداری پارس آباد برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری انتخابات سالم، پرشور با حضور حداکثری مردم مهمترین راهبرد دولت است که اجرایی شدن این رویکرد در شهرستان هدف گذاری شده و به صورت جدی دنبال میشود.
وی رأی مردم را امانت و حقالناس عنوان کرد و افزود: بدون شک یکی از اصلیترین میدانهای حضور مردم برای نقشآفرینی طی سالهای پس از انقلاب اسلامی، انتخابات بوده که نشان دهنده این است که نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر مردمسالاری دینی است.
رییس مرکز حوزه انتخابی شهرستانهای پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز گفت: انتخابات یکی از مهمترین عرصههای تجلی اسلامیت و جمهوریت در نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و مشارکت مهمترین موضوعی است که به عنوان تکلیف در این راستا از هیچ اقدام پ عملی کوتاهی نکنیم.
جهان بین با اشاره به کینه توزی دشمنان نسبت به انقلاب اسلامی گفت: دشمنان انقلاب و اسلام همواره در صدد ضربه زدن به انقلاب و کشور هستند که حضور و مشارکت حداکثری در ۱۱ اسفند پای صندوقهای رای توطئههای دشمنان را خنثی میکند.
فرماندار شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه حوزههای انتخابی شهرستانهای پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز ۵۷ داوطلب نمایندگی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دارد، تصریح کرد: تبلیغات زودهنگام زمینه ساز تخلفات انتخاباتی است.
وی در خصوص اینکه داوطلبان انتخابات با قانونمداری به رقابت سالم بپردازند، افزود: طبق قانون انتخابات، هیچ نامزدی حق تخریب نامزد دیگر را در فضای مجازی و حقیقی ندارد.
جهان بین تاکید کرد: مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت چهار مؤلفه ای است که با جدیت دنبال و پیگیری میشود.
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