امیدوارم تغییر نسل و فلسفه در تیم ملی فوتبال ایران رخ دهد

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی رئیس هیأت فوتبال استان تهران در پایان تساوی دو تیم پیکان و نساجی مازندران در هفته شانزدهم لیگ برتر گفت: به خاطر حرف و حدیث‌هایی که در رده نوجوانان تهران مطرح شده بود به دو ورزشگاه رفتم چون هفته‌های آخر مسابقات آنها در استان است شخصا حضور داشتم. ضمن اینکه ناظر ویژه هم برای این بازی‌ها انتخاب کردیم.

عضو هیأت رییسه فدراسیون فوتبال با اشاره به عملکرد تیم ملی فوتبال در جام ملت‌های آسیا و انتقاد از عملکرد امیر قلعه نویی توسط برخی پیشکسوتان تاکید کرد: مسابقات را در تهران از تلویزیون دیدم. فوتبال ما نتیجه‌گراست و وقتی نتیجه گرفته می‌شود همه چیز خوب توصیف می‌شود اما وقتی نتیجه نباشد «حیا کن رها کن» سر می‌دهند. فلسفه فوتبال در باشگاه‌ها با فلسفه فوتبال تیم ملی یکسان است. وقتی بازی احساسی می‌شود توپ‌های بلند ارسال می‌شود. امیدوارم در فاصله دو سال تا جام‌جهانی تغییر نسل و استراتژی در تیم ملی اتفاق بیفتد.

او در پاسخ به اینکه آیا کادر فنی تیم ملی نیاز به تقویت دارد، گفت: وقتی یک نفر را به عنوان سرمربی انتخاب می‌کنید باید به نظرش احترام بگذارید. شاید برخی بگویند کادر فنی تیم ملی باید ترمیم شود اما باید اجازه بدهیم که سرمربی تصمیم بگیرد.