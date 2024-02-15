برگزیدگان جشنواره سرود آفرینش در گیلان شناخته‌ شدند

به‌گزارش خبرنگار مهر، مرحله استانی دومین جشنواره ملی سرود آفرینش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان «نغمه‌های روشن فردا» به ایستگاه پایانی رسید و گروه‌های برگزیده این رویداد هنری در استان گیلان شناخته شدند.

این مرحله از جشنواره فرآیند محور که با شرکت ۶۰ گروه سرود کانونی، آزاد و مخاطبان با نیازهای ویژه و راه‌یابی ۱۰ گروه به بخش پایانی مرحله استانی در گیلان همراه‌بود، صبح و عصر پنجشنبه در سالن سینمای اداره کل کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان برگزار شد.

سرود تمرین هنرمندانه همدلی است

«سیدجلیل میرعظیمی» با اشاره به شرکت بیش از ۱۲۰۰ شرکت کننده در قالب بیش از ۶۰ گروه سرود اظهار کرد: سرود، تمرین هنرمندانه همدلی است و برگزاری این جشنواره فرصتی برای نشاط بخشی به آینده سازان، مهارت‌آموزی، تمرین مدیریت و رهبری برای نسل کودک و نوجوان فراهم می‌کند.

وی ظرفیت‌های گسترده استان گیلان در حوزه سرود و خلق آثار فاخر در این زمینه را یادآور شد و با بیان اینکه گیلان زمین قطب سرود کشور، خاستگاه ابوذر روحی و دیار برآمدن سرود «سلام فرمانده»، به عنوان یک سرود تأثیرگذار در عرصه ملی و بین‌المللی است، افزود: بسط و گسترش این هنر سرود و جریان‌سازی فرهنگی با بهره‌گیری از این ابزار کارآمد ضرورت دارد.

میرعظیمی از برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان برای گشایش دبیرخانه دائمی جشنواره‌های سرود کشور در استان خبر داد و ادامه داد: از متولیان این حوزه برای نیل به این هدف استقبال می‌کنیم.

مدیرکل کانون استان گیلان به هدف غایی و نهایی فعالان عرصه فرهنگ اشاره داشت و با بیان اینکه تربیت فرزندانی صالح و سربازانی برای امام زمان (عج) در اولویت است، گفت: استمرار حرکت در این مسیر باید در دستور کار قرار گیرد.