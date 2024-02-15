به گزارش خبرنگار مهر، میر هاشم موسوی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری قوچان در سالن اجتماعات فرمانداری اظهار کرد: پیش از انقلاب حدود ۲۰ درصد جامعه ۳۵ میلیونی زیرپوشش بیمهای قرار داشتند اما به برکت انقلاب اسلامی امروز ۷۵ درصد جامعه ۸۶ میلیونی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور تصریح کرد: امروز ۸ میلیون بیمهشده اصلی و تبعی در حوزه بازنشستگان مستمریبگیر سازمان تأمین اجتماعی بوده و مجموع افراد بیمهشده و مستمریبگیر به همراه خانوادههایشان ۴۶ میلیون نفر را شامل میشود.
وی با اشاره به پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری طی یک سال اخیر گفت: تنها در طول یک سال گذشته ۲۶ هزار کارگاه از تخفیف جریمههای بیمهای استفاده کردهاند و نزدیک ۱۰ هزار میلیارد تومان از تقسیط بیمه بهرهمند شدهاند.
موسوی با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص پوشش ۱۰۰ درصدی بیمهای جامعه بیان کرد: از اواخر سال گذشته و با دستور رئیسجمهور بحث پوشش بیمهای ۱۰۰ درصدی جامعه در حال انجام است و اگر کسی فاقد بیمه بوده و به بیمارستان مراجعه کند بلافاصله زیرپوشش بیمهای قرار میگیرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور توسعه خدمات پس از انقلاب اسلامی را غیرقابل مقایسه دانست و خاطرنشان کرد: به برکت انقلاب اسلامی ایران امروز ۴۱۴ مرکز تخصصی و فوق تخصصی و ۸۰ بیمارستان چند تخصصی پیشرفته در حوزه تأمین اجتماعی برای مردم خدمترسانی میکنند.
وی یکی از بهترین مدلهای درمانی در کشور را تأمین اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: روزانه یکمیلیون و ۲۰۰ هزار خدمت سرپایی و ۱۳ هزار بستری در مراکز درمانی تأمین اجتماعی ارائه میشود.
موسوی با یادآوری اینکه زمانی سازمان تأمین اجتماعی ابر بدهکار بانکی به شمار میرفت بهطوریکه بدهیهای این سازمان بین سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان میرسید، گفت: با همراهی مجلس و دولت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی این سازمان تسویه شد و در حال حاضر ابر طلبکار هستیم که ۹۳ هزار میلیارد تومان فقط از بخش خصوصی طلب داریم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور با اشاره به اینکه اوایل فعالیت دولت برای حقوق بازنشستگان ماهانه ۵ میلیارد تومان کسری داشتیم، افزود: بهجای ایجاد درآمد پایدار، از بانک رفاه که متعلق به تأمین اجتماعی بوده برداشت شد که استقراض بیرویه ناپایداری مالی را به وجود آورده بود.
وی تأکید کرد: امروز نهتنها ماهانه ۵ هزار میلیارد تومان کسری نداریم بلکه ۴۳ هزار میلیارد تومان ماهانه بدون کوچکترین کمک مالی از بانکها تعهد انجام داده و به حقوق مردم توجه میکنیم.
نظر شما