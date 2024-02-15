پایان کار پارادوومیدانی کاران ایران با ٧ مدال طلا، نقره و برنز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جهانی جایزه بزرگ دو و میدانی به میزبانی کشور امارات برگزار شد و حامد امیری در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۵ در جایگاه نخست ایستاد و به مدال طلا رسید.

فرهاد کهریزی در ماده ۱۰۰ متر کلاس T۳۶ با ایستادن در جایگاه دوم به مدال نقره دست یافت. رؤیا بیگ پور در ماده ۱۰۰ متر T۶۴ سوم شد و موفق به کسب مدال برنز شد.

سجاد تباش در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۵ دوم شد و به نشان نقره دست یافت. علی بازیار در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۴ در رده دهم ایستاد.

پیش از این نیز علی الفت نیا در ماده پرش طول کلاس T۳۷ با ثبت رکورد ۵.۹۶ متر به مدال طلا دست یافت و هاشم رستگاری دیگر نماینده کشورمان در ماده ۴۰۰ متر کلاس T۳۷ با ثبت رکورد ۵۴.۶۶ ثانیه در رده دوم ایستاد و به مدال نقره رسید. رؤیا بیگ پور در ماده ۲۰۰ متر در کلاس T۶۴ با ثبت ۳۴.۹۴ ثانیه در جایگاه سوم ایستاد و به مدال برنز دست یافت. مرضیه صدقی در ماده پرتاب وزنه F۵۴ با رکورد ۴.۴۰ متر در رده پنجم قرار گرفت. هاشم رستگاری نیز در ماده ۲۰۰ متر کلاس T۳۷ در رده چهارم ایستاد.

در پایان این رقابت‌ها تیم ملی کشورمان موفق به کسب ۲ مدال طلا، ۳ نقره و ۲ برنز شد.