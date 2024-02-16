نشان دادن همبستگی ملی در انتخابات ۱۱ اسفند توسط مردم

پیربخش قلندرزهی در گفتوگو با خبرنگار مهر، افزود: هشت سال جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس، اوج عزتمندی، شکوه و عظمت ایران سربلند بود.
وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس همه فرماندهان و رزمندگان اسلام در کنار هم و در یک رده بودند و همه به یک هدف واحد مبارزه با دشمن میاندیشیدند.
وی اظهار کرد: همه اقشار ملت ایران در دوران دفاع مقدس، ید واحد بودند، هیچ تفاوتی بین شیعه و سنی و فارس و بلوچ و قومیتهای مختلف نبوده، زیرا همه رزمندگان برای حفظ مرزهای میهن و حفظ اسلام و انقلاب یکدل، یکرنگ و یکپارچه بودند.
قلندرزهی ادامه داد: در حال حاضر در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب همه اقشار ملت باید در انتخابات ۱۱ اسفندماه، جلوههای همبستگی، اتحاد و انسجام ملی خود را به نمایش بگذارند.
وی گفت: در تداوم راه شهیدان به دشمنان اسلام اعلام میکنیم که از آرمانهای والای اسلامی و انقلابی دست نخواهیم کشید و به کوری چشم دشمنان در انتخابات ۱۱ اسفند ماه حضوری چشمگیر و پرشور خواهیم داشت.
