۱۵ مصدوم حادثه تصادف سبزوار در بیمارستان بستری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد میری اظهار کرد: در تصادف اتوبوس مسافربری با تریلی در محور سبزوار - نیشابور که منجر به مصدومیت ۴۴ نفر از سرنشینان و فوت یک نفر در محل حادثه شد، یک نفر بعد از اقدامات درمانی، توسط همکاران اورژانس ۱۱۵ در محل درمان شد.

مدیر بیمارستان امداد سبزوار بیان کرد: ۴۳ نفر مصدوم توسط همکاران اورژانس ۱۱۵ با ۶ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، به بیمارستان امداد و سوانح سبزوار انتقال یافتند.

وی با اظهار اینکه بعد از انتقال مصدومین و انجام اقدامات تخصصی و پاراکلینیکی، ۲۸ نفر از مصدومین بعد از دریافت خدمات درمانی به صورت سرپایی ترخیص و سایر مصدومین در بخش‌ها بستری شدند، گفت: از مجموع ۴۳ مصدوم این حادثه، به علت شدت جراحات وارده ۱۵ نفر از مصدومین در بخش‌های درمانی بیمارستان بستری شدند.

میری اضافه کرد: ۹ نفر از مصدومین در بخش جراحی اعصاب، ۴ نفر در بخش جراحی ارتوپدی و ۲ نفر در بخش جراحی عمومی بیمارستان، تحت مراقبت و ادامه درمان تکمیلی هستند.