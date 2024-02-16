  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۱۰

مدیر بیمارستان امداد سبزوار:

۱۵ مصدوم حادثه تصادف سبزوار در بیمارستان بستری هستند

۱۵ مصدوم حادثه تصادف سبزوار در بیمارستان بستری هستند

سبزوار- مدیر بیمارستان امداد سبزوار از بستری شدن ۱۵ مصدوم حادثه تصادف اتوبوس مسافربری با تریلی در محور سبزوار - نیشابور در بیمارستان امداد سبزوار خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد میری اظهار کرد: در تصادف اتوبوس مسافربری با تریلی در محور سبزوار - نیشابور که منجر به مصدومیت ۴۴ نفر از سرنشینان و فوت یک نفر در محل حادثه شد، یک نفر بعد از اقدامات درمانی، توسط همکاران اورژانس ۱۱۵ در محل درمان شد.

مدیر بیمارستان امداد سبزوار بیان کرد: ۴۳ نفر مصدوم توسط همکاران اورژانس ۱۱۵ با ۶ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، به بیمارستان امداد و سوانح سبزوار انتقال یافتند.

وی با اظهار اینکه بعد از انتقال مصدومین و انجام اقدامات تخصصی و پاراکلینیکی، ۲۸ نفر از مصدومین بعد از دریافت خدمات درمانی به صورت سرپایی ترخیص و سایر مصدومین در بخش‌ها بستری شدند، گفت: از مجموع ۴۳ مصدوم این حادثه، به علت شدت جراحات وارده ۱۵ نفر از مصدومین در بخش‌های درمانی بیمارستان بستری شدند.

میری اضافه کرد: ۹ نفر از مصدومین در بخش جراحی اعصاب، ۴ نفر در بخش جراحی ارتوپدی و ۲ نفر در بخش جراحی عمومی بیمارستان، تحت مراقبت و ادامه درمان تکمیلی هستند.

کد مطلب 6025668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه