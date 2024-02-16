«روز کرمانشاه» به زودی در تقویم رسمی کشور ثبت خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و مسئول کارگروه مد و لباس کشور شامگاه پنج شنبه با دکتر محمدطیب صحرایی، استاندار کرمانشاه دیدار کرد.

در این دیدار پیرامون مهمترین موضوعات فرهنگی استان از جمله رویکرد قرارگاهی استان برای مدیریت مسائل فرهنگی، اربعین حسینی، یادمان‌ها فرهنگی، برگزاری جشنواره‌های هنری ملی، زمینه سازی برای معرفی ظرفیت‌های انبوه فرهنگی استان کرمانشاه، مد و لباس و… گفت وگو و تبادل نظر شد.



امامی در این دیدار در پاسخ به مطالبه مردم استان و استاندار کرمانشاه، از قطعی شدن نامگذاری روز پنجم مرداد ماه به نام «روز کرمانشاه» در تقویم رسمی کشور خبر داد.

وی افزود: موانع پیش روی این موضوع بزودی رفع خواهد شد.



دبیر شورای فرهنگ عمومی تصریح کرد: با انجام این نامگذاری، فرصت ویژه ای برای تمرکز و سرمایه گذاری جدید بر داشته‌های فرهنگی استان ایجاد می‌شود.