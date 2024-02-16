اختتامیه جشنواره سرود «نغمه های آفرینش» در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه آئین اختتامیه دومین جشنواره ملی «نغمه‌های آفرینش» با حضور پوریا جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و محمد خیاط زنجانی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

این جشنواره به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد و استعدادهای سرود استان در یک فرایند استعداد یابی و رقابتی به اجرا پرداختند.

در اختتامیه این جشنواره برگزیدگان ۴۲ گروه سرود از سراسر استان کرمانشاه اعلام و مورد تجلیل قرار گرفتند.

شرکت کنندگان در جشنواره سرود «نغمه های آفرینش» طی ۲ روز در سالن آمفی تئاتر مرکز شماره ۲ کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان به رقابت پرداختند.