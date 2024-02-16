امیر طرفیانی در حاشیه بازدید از غرفه خوزستان در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در نمایشگاه امسال، استقبال پرشوری از غرفه خوزستان صورت گرفته است. اداره کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خوزستان که با هدف نمایش جاذبه‌های گردشگری با اتکا بر موقعیت خاص طبیعی و جغرافیایی همچنین بارزه‌های فرهنگی و توانمندی‌های حوزه صنایع‌دستی استان در این رویداد شرکت کرده است، توانسته توجه بسیاری از بازدیدکنندگان را به خود جلب کند و محل پر ازدحام و خیل عظیم بازدید کنندگان باشد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خوزستان با بیان اینکه خوزستان امسال قلب تپنده نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران است، افزود: این استقبال نشان دهنده برنامه‌ریزی موفق استان در این رویداد بین‌المللی است و این فرصتی است که می‌توان در ماه‌های آینده از آن با برنامه‌ریزی مناسب بهره‌برداری شود.

وی به اهمیت توسعه گردشگری دسترس پذیر و ایجاد زمینه دسترسی آسان برای معلولان از جمله نابینایان در غرفه خوزستان اشاره کرد و گفت: این اقدام نشان دهنده توجه ویژه به نیازهای این گروه جامعه است و نشان می‌دهد که گردشگری مقوله مفرح برای همه افراد جامعه است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خوزستان افزود: در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران احساس اتحاد میان اقوام مختلف مشهود بوده به ویژه با حضور اقوام استان با پوشش لباس‌های محلی و نواختن سازها و طنین‌انداز شدن آواز و موسیقی‌های متنوعی محلی اشاره کرد.

طرفیانی گفت: در غرفه خوزستان، مطالعه‌ای درباره معرفی مکان‌های گردشگری شوش و شوشتر به سه زبان، عربی، فارسی و انگلیسی انجام شده است. این اقدام امکان معرفی مناسب این مناطق را به گردشگران خارجی فراهم می‌کند و می‌تواند در جذب گردشگران بین‌المللی به استان کمک بزرگی داشته باشد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خوزستان بر اهمیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای تبلیغات گردشگری خوزستان در کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: استفاده از کانال‌ها و صفحات معتبر در این رسانه‌ها می‌تواند به جذب گردشگران خارجی و افزایش شهرت خوزستان در سطح بین‌المللی کمک کند.