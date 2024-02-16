کشف ۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در بیجار

سرهنگ کارآگاه شهریار قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان با اشراف اطلاعاتی از تردد یک دستگاه خودرو که اقدام به قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی به نقاط مرکزی ایران می‌کرد مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران بلافاصله به محل مورد نظر اعزام و پس از شناسایی خودرو مد نظر در محور بیجار - دیواندره با هماهنگی با مراجع قضائی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۸ هزار و ۲۵۶ عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیجار تاکید کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۳ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ قربانی خاطر نشان کرد: در این رابطه خودرو حامل بار قاچاق توقیف و ۲ نفر نیز دستگیر که به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

