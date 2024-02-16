به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر جمعه در جمع مردم بردستان، اظهار داشت: کشور ما در آستانه خلق یک حماسه دیگر قرار دارد، ۲۲ بهمن امسال را با افتخار پشت سر گذاشتیم و جهانیان منتظر هستند تا پاسخ مردم به انقلاب و نظام اسلامی در ۱۱ اسفندماه را ببینند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه انقلاب اسلامی مولود حرکت مردم است‌، گفت: اگر حضور و اراده و لبیک مردم به امام راحل نبود؛ بساط طاغوت برچیده نمی‌شد و جبهه استکبار همچنان در این کشور سلطه داشت.

حسینی بوشهری افزود: انقلاب اسلامی خواست و اراده یک و دو نفر نبود، بلکه خواست ملت بود و اقوام مختلف ایرانی به صحنه آمدند و دعوت امام راحل را لبیک گفتند تا سلطه برچیده شود.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه از همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی تحریم‌های ظالمانه دشمنان علیه کشور ما اعمال شد، ادامه داد: انقلاب ما باعث باز شدن جبهه‌ای جدید شد و موجب بیداری کشورهای اسلامی شد.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: دشمن داعش را به جان کشورهای اسلامی انداخت اما سپاه عزیز ما و شهید حاج قاسم سلیمانی در برابر این توطئه‌ها ایستادند.

وی ادامه داد: پدران و مادران این سرزمین با سربلندی می‌گویند ای کاش به جای یک فرزند، دو فرزند و به جای دو فرزند، سه فرزند را تقدیم می‌کردیم؛ پس این انقلاب ماندنی است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عنوان کرد: دشمن با جنگ ادراکی به دنبال فریب جوانان ما است، تا جوان ما هویت ملی خود را فراموش کند و اینجاست که دشمن از جبهه خودی سرباز می‌گیرد؛ لذا همگان موظف هستیم هوشیار باشیم.

وی با بیان اینکه جامعه‌ای که تکلیف پذیر است و در برابر مسائل بی تفاوت عبور نمی‌کند قطع به یقین موفق خواهد شد، گفت: اگر جامعه‌ای تکلیف ناگریز شود، موفق نمی‌شود.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه انقلاب ما انقلاب نور بود، عنوان کرد: دشمن چه خود و چه نفوذی هایش تلاش می‌کنند این نور را به تاریکی تبدیل کنند؛ اما ما نباید اجازه دهیم.

وی تصریح کرد: این نور زمانی تاریک می‌شود که جامعه تکلیف گریز و یا بی تفاوت شود که باید گفت وای بر ما که نسبت به انقلاب مان بی تفاوت شویم.

حسینی بوشهری ادامه داد: فلسفه انقلاب همان فلسفه پیامبران الهی است و امام راحل کاری موسی وار انجام داد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه انقلاب اسلامی احیاگر حرکت پیامبران و امامان است، گفت: اگر امروز میدان خالی کنیم، قطعاً دشمن این فضا را پر خواهد کرد و جولان خواهد داد.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه خبرگان اجازه نمی‌دهد عمود خیمه انقلاب خالی شود، خاطر نشان کرد: مجلس خبرگان بعد از رحلت امام خمینی (ره) کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشت و امروز دنیا بر روی تک تک کلمات رهبر معظم انقلاب حساب باز می‌کند.