پروازهای چارتری کیش و قشم تعیین و تکلیف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی با توجه به اتمام مهلت بخشنامه قبلی درباره پروازهای چارتری کیش و قشم، گفت: این سازمان به زودی بخشنامه جدید را درباره این دو مسیر صادر می‌کند. تابستان امسال سازمان هواپیمایی کشوری در بخشنامه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرد که پروازهای چارتری در همه مسیرهای داخلی غیر از مناطق نفت‌خیز، ممنوع است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: اما در ایام کم تقاضای سفر و در راستای توسعه گردشگری جزایر کیش و قشم، از سوی سازمان هواپیمایی کشوری تصمیم‌گیری شد که پروازهای کیش و قشم از ممنوعیت چارتر خارج شود. اعتبار بخشنامه اخیر تا پایان بهمن ۱۴۰۲ قید شده بود و سیاست جدید سازمان در این خصوص در اوایل هفته آینده بعد از رصد بازار و بررسی‌های کارشناسی به ذی‌نفعان اعلام خواهد شد.

وی یادآور شد: اینکه عنوان شده است پروازهای چارتری کیش و قشم پایان بهمن ماه به پایان می‌رسد، صحیح نیست، بلکه این موضوع در دست بررسی است و سازمان هواپیمایی کشوری پس از همه بررسی‌ها نتیجه نهایی را به زودی اعلام خواهد کرد.