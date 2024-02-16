مردم باید فرد اصلح را انتخاب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد مهدی حسینی همدانی در خطبه‌های نماز جمعه کرج ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در جشن پیروزی انقلاب و راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: این حضور به تعبیر رسانه‌های غربی شگفت انگیز بود و یقین داشته باشید هر گامی که در این مسیر برداشته شد پاداش مضاعفی دارد.

وی عنوان کرد: علیرغم همه سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی های گسترده‌ای که دشمن از مدت‌ها قبل با هدف تشویق مردم به عدم حضور یا کم جلوه دادن راهپیمایی انجام داده بود، دهه هشتادی‌ها و نودی ها در این راهپیمایی حضور پرشور و نشاط و چشمگیری داشتند و نشان دادند که این انقلاب بیش از آنچه بیگانگان تصور می‌کردند در دل‌ها ریشه دارد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز خاطرنشان کرد: پس از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی آنچه در این اجتماع عظیم جلوه گری می‌کرد، حضور همه اقشار با گرایش‌ها، دیدگاه‌ها، اعتقادات و پوشش‌های مختلف به خصوص بانوان بود. آنها با حضور خود نشان دادند که شعار «زن، زندگی، آزادی» در استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی معنا پیدا می‌کند نه جای دیگر.

وی بیان کرد: حضور انبوه جمعیت و طیف‌های مختلف بانوان نشان دهنده بصیرت و دشمن شناسی آنها بود و این پیام را داشت که ای دشمن زبون که این همه هزینه و مردم را وسوسه و از مشکلات این کشور سوءاستفاده می‌کنی تا باورها و اعتقادات مردم نسبت به این انقلاب را تغییر دهی یا کمرنگ کنی، بدان که اگر مردم از وضع موجود گلایه‌ای هم داشته باشند خوب می‌دانند ریشه آن کجاست.

مردم در انتخابات حماسه دیگری را خلق می‌کنند

امام جمعه کرج افزود: مردم بصیر ایران اسلامی مسیری را برای آینده این کشور انتخاب کرده‌اند و هرگز در گام برداشتن در این راه سست نمی‌شوند و اصل انقلاب را حفظ می‌کنند و خود را در مسیر دو قطبی برگشت از انقلاب یا داشتن رفاه بدون استقلال گرفتار نمی‌کنند. آنها تا به امروز تسلیم دشمن نشده‌اند بلکه وحدت و همدلی و کمک به مسؤولان برای بهتر شدن شرایط در درون نیز تقویت شد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز اظهار کرد: با وجود این نگرش‌ها مردم باز هم در عرصه همایش ملی انتخابات نیز حضور پررنگ خواهند داشت و حماسه دیگری را خلق خواهند کرد. از ابتدای این نهضت تا به امروز مردم ما نشان دادند از بصیرتی برخوردار هستند که به موقع و در زمان مقتضی اقدامات لازم را انجام می‌دهند، همان گونه که اتحاد خود را در وقایع دیگر این مملکت نشان داده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی همدانی با اشاره به اقدامات به موقع این مردم پس از انقلاب مطرح کرد: این مردم در هیچ موقعیتی کوتاه نیامدند و کوتاهی نکردند. در طول تاریخ اسلام به ویژه شیعه، روحانیت، رهبر مبارزه با استعمار و حرکت‌های آزادی خواهی و ضد استکباری و تا به امروز هم جلودار تمام حرکت‌های مردمی بوده و در این مسیر خون‌های زیادی نیز ریخته شده است.

وی با اشاره به نامگذاری اول اسفند ماه به نام روز روحانیت و دفاع مقدس به مناسبت شهادت شهید محلاتی عنوان کرد: تقدیم هزاران شهید و ایثارگری هزاران جانباز نشان می‌دهد مردم همچنان پای کار این نظام و انقلاب هستند، بنابراین فراموش نشود که مردم وظیفه شناسی کرده‌اند و مسؤولان نیز باید در مسیر رفع مشکلات معیشتی، اقتصادی، ازدواج و تکثیر جمعیت گام بردارند.

مگر می‌شود بدون همراهی جوانان به اهداف انقلاب دست یافت؟

امام جمعه کرج با تاکید بر ضرورت جهادی تر عمل کردن مسؤولان در خصوص رفع مشکلات مردم بیان کرد: ۱۱ شعبان سالگشت ولادت علی بن الحسین (ع) یکی از حماسه سازان کربلاست؛ شخصیتی که در دامان امام حسین (ع) قرآن، عرفان و سیاست را آموخت. وی انسانی کامل با ویژگی‌های اخلاقی کم نظیر بود که دوست و دشمن را به شگفتی می‌انداخت و جوانان را به سمت خود جلب می‌کرد.

حجت الاسلام المسلمین حسینی همدانی با اشاره به اینکه سالروز ولادت حضرت علی اکبر (ع) به نام روز جوان نامگذاری شده است، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانی فرمودند که باید آینده و نیازهای جوانان و برنامه ریزی برای آنها یک مسئله درجه یک و جدی به حساب بیاید. ایشان می‌فرمایند: نسل جوان در جامعه موتور محرکه تحولات اجتماعی و سیاسی است.

نماینده ولی فقیه در استان البرز متذکر شد: این یعنی ای مسؤول در همین مسیر از جوانان منطقه مدیریتی خود استفاده کن. مگر می‌شود بدون استفاده و همراهی جوانان به اهداف انقلاب دست یافت؟ شناخت آسیب‌ها و برطرف کردن آنها باید از اولویت‌های مسؤولان باشد. همچنین باید به نقشه‌های شوم دشمن برای زمین گیر کردن و از کار انداختن جوانان با ابزار منکرات و فساد و … بیشتر توجه شود.

وی تصریح کرد: استکبار جهانی و به ویژه صهیونیست‌ها از رشد و موفقیت دانشمندان جوان ما نگران و وحشت زده هستند و از هر طریقی تلاش می‌کنند جوان ایرانی موفقیت نداشته باشد اما به کوری چشم آنها جوان ایرانی در هر زمینه‌ای که ورود کرده موفق شده است. مقام معظم رهبری محور پیشرفت جامعه اسلامی را نسل جوان دارای ایمان، دانایی و عزم می‌دانند.

مواظب سرمایه‌های اجتماعی و آینده ساز کشور باشیم

امام جمعه کرج با بیان اینکه در بیانیه گام دوم انقلاب نقش جوانان به عنوان نقشه راه تحقق آرمان‌ها و اصول انقلاب و شیوه نامه تکمیل نظام سازی و در نهایت تمدن سازی مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار کرد: امروز با رادیو داروها دست بیگانگان از کشور کوتاه شده و کشور ایران به پیشرفت‌هایی دست پیدا کرده عمده آنها توسط جوانان رشته‌های مختلف انجام شده است.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی همدانی با تاکید بر اینکه باید مواظب این سرمایه‌های اجتماعی و آینده ساز کشور باشیم و آنها در سطوح مختلف مدیریتی و تصمیم گیری با نظارت پیشکسوتان به کار گرفته شوند، الگوی جوانان برای انجام وظیفه را حضرت علی اکبر (ع) دانست و گفت: یکی از مهمترین آرمان‌های انقلاب اسلامی مبارزه با استکبار جهانی به خصوص رژیم صهیونیستی است.

وی ادامه داد: این رژیم غاصب و منحوس بیش از ۷۰ سال است که در هر نقطه دنیا خون بی‌گناهان را می‌ریزد، به فرهنگ و تمدن و داشته‌های ملت‌ها لطمه می‌زند و از هیچ جنایتی کوتاهی نمی‌کند. انقلاب اسلامی به عنوان نخستین اقدام، در روز ۳۰ بهمن سال ۱۳۵۷ یعنی هفت روز پس از پیروزی انقلاب، سفارت این رژیم را ساقط و سفارت فلسطین را جایگزین آن کرد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با اشاره به اینکه با ترکیب، ترتیب، آرایش و اقداماتی که این روزها جبهه مقاومت انجام می‌دهد، نابودی و اضمحلال این جرثومه فساد نزدیکتر شده است، بیان کرد: سازمان ملل متحد اعلام کرده که ۹۰ درصد جمعیت غزه کمتر از یک وعده غذایی در روز دارند اما رژیم خبیث گرفتار شده و هرچه بیشتر تقلا می‌کند بندهای گرفتاری او محکم‌تر می‌شود.

راه نجاتی برای اسرائیل وجود ندارد

حجت الاسلام والمسلمین حسینی همدانی بیان کرد: دیگر راه نجاتی برای اسرائیل وجود ندارد و در هر صورت شکست خورده است.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه مقدمات انتخابات در حال فراهم شدن است، توجه داشته باشید که به چه کسانی رأی دهید و چه کسانی را کنار بگذارید. شورای نگهبان کف کار را برای انتخاب در نظر می‌گیرد اما انتخاب اصلح را به مردم واگذار کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان البرز بیان کرد: بدون افراط و تفریط و حب و بغض سوابق و رزومه افراد را بررسی کنید و با حضور خود در انتخابات و انتخاب دقیق فرصت را از فرصت طلبان، قدرت طلبان و عوام فریبان بگیرید. توجه داشته باشید که چه کسانی حامی کاندیداها هستند. قطعاً افراد دنیاطلب، زیاده خواه و اهل رانت و زد و بند از هر کسی حمایت نمی‌کنند.

وی اضافه کرد: همه باید کمک کنیم تا مشارکت و رقابت انتخاباتی خوبی شکل گیرد. صدا و سیمای البرز نیز دو کانال را راه اندازی کرده تا کاندیداها خود را معرفی کنند. ما نیز در مصلای کرج مقدماتی را فراهم می‌کنیم تا در روزهای آینده همه کاندیداها در اینجا حضور پیدا کنند و بدون هیچ ممیزی صحبت کنند و مردم حرف‌ها و اهداف آنها را بشنوند و آنان نیز پاسخ دهند.