راهپیمایی ۲۲ بهمن میثاق جوانان با انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی در خطبههای آخرین نماز جمعه بهمن ماه سال ۱۴۰۲ مهدیشهر به میزبانی مصلی این شهر ضمن قدردانی از حضور مردم در انتخابات بیان کرد: ملت ما پیام مهمی را با حضورشان در انتخابات به جهانیان مخابره کردند.
وی افزود: مردم ایران در طول ۴۵ سال با حضور آگاهانه در همه صحنهها جبهه حق را یاری کردند در صورتی که مردم در زمان امام حسین (ع) امام خودشان را تنها گذاشتند و اینجا است که امام (ره) میفرمایند مردم ما از مردم زمان صدر اسلام بهتر هستند
امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه مردم ما در طول ۴۵ سال انقلاب همواره به تکلیف الهی خودشان عمل کردند و در صحنهها حضور داشتند، ابراز کرد: مردم ما اهل بصیرت هستند و به درستی میدانند که در چه بزنگاههایی باید حضور پرشور داشته باشند.
بارانی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد تبلیغات رسانهای دشمنان وسوسههای معاندان در دشواریهای معیشتی نتوانسته عزم ملت ایران را سست کند، گفت: شاهد حضور پرشور مردم در این راهپیمایی بودیم که دشمنان را مأیوس کرد.
وی با بیان اینکه حضور وفادارانه و بصیرتی مردم در انتخابات ۲۲ بهمن نشانهای برای انتخابات یازدهم اسفند ماه بود، افزود: یقیناً ملت ایران حماسه بزرگی را در روز انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی را تکرار خواهند کرد.
امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه همانطور که در راهپیمایی مردم ما حضور یافتند در رویداد سرنوشت ساز انتخابات هم حضور خواهند داشت، تاکید کرد: ۲۲ بهمن نشان داد که شاهد رویشهای عظیمی در انقلاب اسلامی هستیم.
بارانی با بیان اینکه این راهپیمایی میثاق دهه هشتادیها و نودی ها با انقلاب اسلامی بود و باید از نهادهایی مانند آموزش و پرورش و خانوادهها تشکر کرد، گفت: در این راهپیمایی جوانان و نوجوانان در کنار بزرگسالان در راهپیمایی دشمن شکن ۲۲ بهمن حضور یافتند و نشان دادند که پای ارزشهای انقلاب اسلامی ایستادهاند.
وی همچنین از مردم دعوت کرد تا با حضور پای صندوقهای رأی به افراد اصلح که در زمینههای مختلف انقلابی و درست کار هستند، رأی دهند.
