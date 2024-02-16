نمازگزاران زنجانی در حمایت از مردم مظلوم غزه راهپیمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزاران زنجانی، ظهر جمعه در حمایت از مردم مظلوم غزه و اعتراض به جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در فلسطین راهپیمایی کردند.

راهپیمایان زنجانی با سردادن شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا و فلسطین، فلسطین حمایتت می‌کنیم، دفاع از فلسطین موجب عزت ماست و نابودی صهیونیسم فرمان ملت ماست حمایت خود را از ملت فلسطین اعلام کردند.

نمازگزاران زنجانی سکوت و حمایت برخی کشورهای جهان را در قبال جنایت‌های رژیم صهیونیستی را در غزه، رفح و سایر مناطق فلسطین را مورد نکوهش قرار دادند و خواستار اقدام جامعه جهانی برای متوقف کردن ماشین نسل کشی اسرائیل شدند.