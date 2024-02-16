به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدی بعد از ظهر امروز جمعه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: یک هزار و ۳۰۰ دانشآموز از ۱۳ شهرستان استان خوزستان به مدت چهار روز در نوزدهمین جشنواره قرآن، عترت و نماز دانش آموزی به میزبانی آموزش و پرورش شهرستان ایذه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ایذه افزود: مسابقات دانشآموزان دختر از ۲۶ نت ۲۷ بهمن ماه و مسابقات دانشآموزان پسر از ۲۸ تا ۲۹ بهمن برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره جشنواره قرآن، عترت و نماز دانش آموزی عنوان کرد: دانش آموزان با شرکت در مسابقات قرآن، عترت و نماز با زیباییهای کلام الهی و سخنان اهل بیت (ع) آشنا میشوند و این آشنایی تأثیر بسزایی در شناخت مسائل دینی و اعتقادی دانش آموزان دارد.
محمدی با اشاره به اهداف دیگر برگزاری جشنواره قرآن، عترت و نماز دانش آموزی عنوان کرد: انس بیشتر با قرآن و کسب معارف قرآنی نیز از اهداف این مسابقات است و امید است که دانش آموزان نهایت بهره را از این جشنواره عظیم قرآنی ببرند.
