  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۲۵

مدیر آموزش و پرورش ایذه خبر داد؛

حضور ۱۳۰۰ دانش‌آموز خوزستانی در نوزدهمین جشنواره قرآن و عترت

حضور ۱۳۰۰ دانش‌آموز خوزستانی در نوزدهمین جشنواره قرآن و عترت

ایذه- مدیر آموزش و پرورش شهرستان ایذه گفت: یک هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز از ۱۳ شهرستان استان خوزستان در نوزدهمین جشنواره قرآن، عترت و نماز دانش آموزی حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدی بعد از ظهر امروز جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: یک هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز از ۱۳ شهرستان استان خوزستان به مدت چهار روز در نوزدهمین جشنواره قرآن، عترت و نماز دانش آموزی به میزبانی آموزش و پرورش شهرستان ایذه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ایذه افزود: مسابقات دانش‌آموزان دختر از ۲۶ نت ۲۷ بهمن ماه و مسابقات دانش‌آموزان پسر از ۲۸ تا ۲۹ بهمن برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره جشنواره قرآن، عترت و نماز دانش آموزی عنوان کرد: دانش آموزان با شرکت در مسابقات قرآن، عترت و نماز با زیبایی‌های کلام الهی و سخنان اهل بیت (ع) آشنا می‌شوند و این آشنایی تأثیر بسزایی در شناخت مسائل دینی و اعتقادی دانش آموزان دارد.

محمدی با اشاره به اهداف دیگر برگزاری جشنواره قرآن، عترت و نماز دانش آموزی عنوان کرد: انس بیشتر با قرآن و کسب معارف قرآنی نیز از اهداف این مسابقات است و امید است که دانش آموزان نهایت بهره را از این جشنواره عظیم قرآنی ببرند.

کد مطلب 6025989

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها