اصفهان آماده برگزاری انتخاباتی باشکوه است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان بعداز ظهر جمعه در همایش چهار هزار نفری مجریان انتخابات در استان اصفهان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار کرد: در استان اصفهان، ۱۶ حوزه انتخابیه، در قالب ۱۵ حوزه به لحاظ جغرافیایی و یک حوزه ویژه مسیحیان ارمنی جنوب ایران در نظر گرفته شده است.

استاندار اصفهان ضمن اشاره به چهار راهبرد اساسی رهبر معظم انقلاب در برگزاری انتخابات، بیان کرد: سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت همگانی چهار راهبری هستند که برای برگزاری انتخابات در اصفهان دنبال می‌شوند.

مرتضوی خاطرنشان کرد: در استان اصفهان ۶۲ هیئت اجرایی در قالب ۲۸ مرکز شهرستان، ۲۸ بخشداری مستقل و ۶ هیئت اقلیت‌های دینی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: سه هزار و ۵۷۱ نفر در مرحله پیش ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کردند و در مرحله ثبت‌نام نهایی این عدد به یکهزار و ۷۶۸ نفر رسید.

استاندار اصفهان اظهار کرد: در این خصوص شاهد رشد ۴۲ درصدی در مرحله ثبت‌نام نسبت به دوره گذشته انتخابات بودیم.

مرتضوی خاطرنشان کرد: تاکنون ۷۴۳ نفر تأیید صلاحیت شده‌اند تا رقابتی بسیار گسترده و فراگیر را در سراسر استان اصفهان تجربه کنیم.

وی ادامه داد: در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز ۳۷ نفر ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۳ نفر تأیید صلاحیت شدند، البته دو نفر تغییر حوزه دادند و اکنون ۱۱ نامزد برای مجلس خبرگان رهبری با یکدیگر رقابت می‌کنند.

استاندار اصفهان متذکر شد: یکی از مواردی که برای جلب مشارکت همگانی در استان اصفهان دنبال شده است، دعوت و گفت‌وگو با نمایندگان اقشار مردمی است که این جلسات به صورت مستمر در شهرستان‌های استان نیز دنبال می‌شود.

مرتضوی خاطرنشان کرد: در حوزه امنیتی نیز برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای حفظ امنیت استان شده است تا مانند سایر دوره‌ها، شاهد انتخاباتی امن در اصفهان باشیم.

وی افزود: برای تحقق سلامت انتخابات نیز ضمن تشکیل هیئت بازرسی، برقراری ارتباط میان این هیئت با ستاد انتخابات و هیئت‌های نظارتی انجام شده تا جهت رفع موانع با نگاهی هم‌افزا تلاش شود.