باز آموزی طرح ملی امداد و نجات نوروزی ۱۴۰۳ پایگاه های کرمانشاه

محمدباقر محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره بازآموزی طرح ملی امداد و نجات نوروزی ۱۴۰۳ با حضور نجاتگران و امدادگران پایگاههای امداد و نجات کرمانشاه در همه شعب استان کرمانشاه برگزار گردید.
وی ادامه داد: هدف از برگزاری این بازآموزی ارتقای سطح دانش علمی و مهارت فنی نجاتگران پایگاههای امداد و نجات جادهای استان کرمانشاه است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: اصول امداد و نجات در حوادث جادهای و ارزیابی حادثه از سرفصلهای بازآموزی برگزار شده است که برای همه نیروهای امدادی مستقر در پایگاههای جادهای گذراندن آن اجباری است.
وی افزود: همچنین استفاده از تجهیزات هیدرولیک و اس. او. اس، تثبیت خودروهای تصادفی و … از محورهای اصلی این دوره آموزشی بود.
