۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۲۷

«چادرملو» صدرنشین نیم فصل اسلحه سابر لیگ شمشیربازی بانوان شد

باشگاه چادرملو که عنوان قهرمانی نیم فصل لیگ شمشیربازی بانوان در دو اسلحه اپه و فلوره را به خود اختصاص داده بود در پایان دور رفت رقابت های اسلحه سابر نیز به این عنوان دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، دور رفت لیگ برتر بانوان در سال ١٤٠٢ امروز (جمعه ٢٧ بهمن) با برگزاری رقابت های اسلحه سابر به پایان رسید.

٩ تیم درگزارکننده رقابت های این اسلحه بودند، رقابت میان این تیم ها با برگزاری ٢٦ دیدار پیگیری شد و با قهرمانی باشگاه چادرملو به پایان رسید.

جدول رده بندی لیگ برتر شمشیربازی بانوان در پایان دور رفت اسلحه سابر به این شرح است:

١- باشگاه چادرملو (٨ بازی، ٨ برد، بدون باخت، ٢٤ امتیاز)
٢- فولاد مبارکه سپاهان (٨ بازی، ٧ برد، یک باخت، ٢٢ امتیاز)
٣- بیمه البرز گلستان (٨ بازی، ٦ برد، ٢ باخت، ٢٠ امتیاز)
٤- آینده سازان اصفهان (٨ بازی، ٥ برد، ٣ باخت، ١٨ امتیاز)
٥- صدر مشهد (٨ بازی، ٤ برد، ٤ باخت، ١٦ امتیاز)
٦- آکادمی شمشیربازی سان (٨ بازی، ٣ برد، ٥ باخت، ١٤ امتیاز)
٧- آروم کیا ارومیه (٨ بازی، ٢ برد، ٦ باخت، ١٢ امتیاز)
٨- قهرمانان هیروز (٨ بازی، یک برد، ٧ باخت، ١٠ امتیاز)
٩- باشگاه شمشیربازی گرگان (٨ بازی، بدون برد، ٨ باخت، ٨ امتیاز)

باشگاه چادرملو در حالی به عنوان قهرمانی دور رفت اسلحه سابر دست یافت که در اسلحه اپه و فلوره نیز رده نخست جدول رده بندی را از آن خود کرده بود.

