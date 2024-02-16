۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۵۹

۲ کشته در پی یورش به یک ساختمان پلیس در هند برای ابقای افسر معلق!

یورش معترضان به ساختمان پلیس در ایالتی در شمال شرقی هندوستان، به کشته شدن دست کم دو نفر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی یورش معترضان به ساختمان پلیس در ایالت مانیپور در مرز هندوستان و میانمار که خواستار ابقای یک افسر پلیس شده بودند، دست کم دو نفر کشته شدند.

ایالت مانیپور که از آن به عنوان یکی از ایالات یاغی یاد می‌شود، از پارسال صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیز قومی بوده که تاکنون جان دست کم ۲ نفر را گرفته است. تازه‌ترین حادثه در منطقه پوراشاندپور رخ داد؛ جایی که بنا به اعلام پلیس یک باند حدود ۴۰۰ نفری به دفتر فرماندهی پلیس محلی یورش بردند.

در بیانیه اتحادیه رهبران قبایل بومی این ایالت آمده است که نیروهای امنیتی دو نفر از معترضان را به ضرب گلوله کشته‌اند و ۲۵ تن دیگر نیز زخمی شدند. گفته می‌شود این افراد که از آنها به عنوان معترض یاد شده است، خواستار ابقای یک افسر پلیس شده بودند که به دلیل «سلفی گرفتن» با شبه‌نظامیان شورشی تعلیق شده بود!

نیروهای امنیتی محلی ضمن استفاده از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن معترضان، اینترنت این منطقه را برای پنج روز قطع کردند.

