حضور ۴۴۰ ورزشکار در مسابقات مچ اندازی شمالغرب کشور در تبریز

صابر هوشیار در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: اولین دوره مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه‌های شمالغرب کشور به میزبانی شهر تبریز با حضور ۳۳۰ ورزشکار از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و کردستان در سالن اجتماعات الغدیر تبریز برگزار شد.

دبیر هیأت بدنسازی و پرورش اندام آذربایجان شرقی، این مسابقات هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان پیگیری شد که در بخش بانوان نیز ۱۱۰ نفر ورزشکار حضور داشتند که در تالار مبین تبریز برگذار شد.

هوشیار اذعان داشت: ملی پوشان و قهرمانان مسابقات آسیایی و جهانی در این مسابقات شرکت کرده اند که نشان از سطح بالای این رقابت‌ها است.

وی یادآور شد: سعی داریم با برگزاری این مسابقات استعدادهای برتر را کشف کنیم و برای تیم‌های پایه، جوانان و امید اعزام کنیم.

هوشیار با بیان اینکه نفرات برتر این رقابت‌ها به مسابقات قهرمان کشوری و انتخابی تیم ملی اعزام خواهند شد، اظهار داشت: مسابقات انتخابی تیم ملی در اسفند ماه در شهر گرگان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ هزار ورزشکار سازمان یافته در سطح استان داریم، توضیح داد: در هجده رشته زیر مجموعه هیأت فعالیت داریم که در رشته‌های پرورش اندام همیشه ۲ الی ۳ نفر در تیم ملی داریم، در رشته مچ اندازی همیشه حرفی برای گفتن داریم و اخیراً در مسابقات آسیایی ۳ نماینده داشتیم و در رشته فیتنس چلنج خانم حنانه غفاری نفر سوم جهان است و همچنین در گذشته نیز نفرات بنامی به تیم ملی معرفی شده اند که در میادین آسیایی و بین المللی مدال‌های رنگارنگ کسب کرده اند.

هوشیار خاطرنشان کرد: همزمان در شهرستان هشترود مسابقات استانی پرس سینه برگزار می‌شود

دبیر هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان اضافه کرد: نفرات برتر راست و چپ مچ اندازی هر کدام علاوه بر حکم و مدال ۲۰ میلیون ریال نیز دریافت خواهند کرد.