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۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۱۵

به دلیل برودت هوا؛

مدارس دیواندره غیر حضوری برگزار می‌شود

مدارس دیواندره غیر حضوری برگزار می‌شود

دیواندره_ مدارس شهرستان دیواندره در روز شنبه 28 بهمن به دلیل برودت هوا و بارش برف غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسؤول روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان شامگاه جمعه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: با موافقت فرماندار شهرستان دیواندره به دلیل تداوم بارش برف، برودت هوا و یخبندان و مشکل تردد و عبور و مرور برخی روستاها، روز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه ۱۴۰۲ فعالیت کلیه مدارس شهر و روستای این شهرستان در تمام مقاطع تحصیلی در نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت غیرحضوری دایر می‌شود.

میثم منتشلو تصریح کرد: آموزش مدارس سطح شهرستان دیواندره فردا در بستر شاد انجام می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین مراکز پیش‌دبستانی این شهرستان فردا شنبه تعطیل است.

کد مطلب 6026203

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