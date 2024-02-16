به گزارش خبرنگار مهر، مسؤول روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان شامگاه جمعه به خبرنگاران رسانههای کردستان اعلام کرد: با موافقت فرماندار شهرستان دیواندره به دلیل تداوم بارش برف، برودت هوا و یخبندان و مشکل تردد و عبور و مرور برخی روستاها، روز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه ۱۴۰۲ فعالیت کلیه مدارس شهر و روستای این شهرستان در تمام مقاطع تحصیلی در نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت غیرحضوری دایر میشود.
میثم منتشلو تصریح کرد: آموزش مدارس سطح شهرستان دیواندره فردا در بستر شاد انجام میگیرد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین مراکز پیشدبستانی این شهرستان فردا شنبه تعطیل است.
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