افزایش خطرات قلبی در زنان با همزمانی گُرگرفتگی و میگرن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، تحقیقات جدید نشان می‌دهد زنانی که هم میگرن و هم علائم وازوموتور (گُرگرفتگی و تعریق شبانه) دارند به طور قابل توجهی بیشتر در معرض ابتلاء به بیماری قلبی یا سکته هستند.

دکتر «استفانی فاوبیون»، مدیر پزشکی انجمن یائسگی، گفت: «نیاز اساسی برای اصلاح بیشتر مدل‌های پیش‌بینی خطر بیماری‌های قلبی عروقی برای شناسایی زنانی که در آینده در معرض خطر هستند، وجود دارد».

این مطالعه نشان داد که زنان با سابقه هر دو علامت در مقایسه با سایر زنان، ۱.۵ برابر بیشتر در معرض خطر ابتلاء به بیماری قلبی و ۱.۷ برابر بیشتر در معرض خطر سکته قرار دارند. این ارتباط به ویژه در میان زنانی که میگرن همراه با حالت تهوع دارند قوی بود.

این مطالعه که زنان ۱۸ تا ۳۰ ساله را تا اوایل ۶۰ سالگی تحت نظر داشت، تقریباً ۲۰۰۰ زن را شامل می‌شد.

به گفته محققان، این یافته‌ها قابل توجه است، زیرا سردردهای میگرنی و گُرگرفتگی بسیار شایع هستند.

به گفته انجمن یائسگی، از هر ۱۰ زن یائسه، ۸ نفر گرگرفتگی را تجربه می‌کنند، در حالی که میگرن حدود ۱۷.۵ درصد از زنان را در اواخر سال‌های باروری تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فاوبیون خاطرنشان کرد: «این مطالعه اهمیت در نظر گرفتن عوامل غالب یا خاص زنان مانند سابقه میگرن و علائم مداوم وازوموتور را هنگام ارزیابی خطر قلبی عروقی در زنان نشان می‌دهد.»