شرکت در انتخابات دفاع از هویت ملی است

حجت الاسلام صادق صمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شرکت در انتخابات در حقیقت به معنی دفاع از هویت ملی و ایرانی هر فرد ایرانی است تا اجازه ندهد دشمنان از این عرصه مهم سیاسی برای مطامع خود بهره برداری کنند.

صمدی با اشاره به اینکه همه باید در راستای مشارکت حداکثری تلاش کرده و مخاطبان خود را آماده حضور در پای صندوق‌های رأی کنیم، بیان کرد: حضور قوی و حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی زمینه ساز مجلسی مقتدر و توانمند در ایجاد ایرانی قوی است.

رییس تبلیغات اسلامی مشگین شهر با اشاره به اینکه از دست دادن فرصت انتخابات ضربه ای جبران ناپذیر برای فرد و جامعه به شمار می رود، گفت: هر ایرانی موظف است تا با حضور در پای صندوق های رای افراد اصلح را انتخاب کرده و بار دیگر دشمنان را از دست اندازی به میهن بزرگمان مایوس کنیم.

صمدی با بیان اینکه حضور انتخابات بیانگر حیات سیاسی و اجتماعی ملت است، تصریح کرد: اجتماعات عظیم مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و بعد از آن در ۱۱ اسفند نشان خواهد داد که مردم کشور ما در تعیین سرنوشت خود در میدان عمل حضور دارند و این سرنوشت را با هیچ مطاعی معامله نخواهند کرد.