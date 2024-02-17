اختتامیه ششمین دوره مسابقات قرآنی الفجر در بندر دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد انگشبه مسئول برگزاری ششمین دوره مسابقات استانی قرآن الفجر شهرستان دیر جمعه شب در آئین اختتامیه این مسابقات، اظهار داشت: مؤسسه قرآنی نسیم سحر بندر دیر چند سالی است که اقدام به برگزاری مسابقات قرآنی مردم‌نهاد در سطح گسترده نموده است.

این حافظ کل قرآن و نهج البلاغه ادامه داد: با توجه به حضور چند ساله در مسابقات مختلف، این دوره از مسابقات بالاترین کیفیت و سطح را نسبت به سایر مسابقات استانی داراست.

وی تاکید کرد: شهرستان دیر ظرفیت عظیمی در برگزاری مسابقات قرآن دارد و با همکاری خیرین و مردم می‌تواند به عنوان قطب قرآنی جنوب استان حتی میزبان مسابقات کشوری قرآن نیز باشد.



انگشبه از تمامی مردم و مسوولینی که در برگزاری محافل و مسابقات قرآنی تلاش می‌کنند قدردانی کرد و از خداوند برای تمامی مروجان و خادمان قرآن توفیقات روزافزون را آرزو کرد.

وی درباره این دوره از مسابقات قرآنی در شهرستان دیر، گفت: ششمین دوره استانی مسابقات الفجر با حضور حافظان و قاریان سراسر استان در تاریخ ۲۰ بهمن ماه در دو بخش خواهران و برادران نونهال و بزرگسال برگزار شد.

انگشبه بیان کرد: در این دوره از مسابقات بیش از ۱۰۰ نفر از خواهران و برادران در رشته‌های حفظ و قرائت و مفاهیم قرآن به رقابت پرداختند که با نظر هیأت داوران نفرات برگزیده انتخاب شدند.

نفرات زیر به‌عنوان برگزیدگان این دوره از مسابقات در بخش‌های مختلف معرفی شدند:

بخش مفاهیم

رتبه اول: فاطمه دراهکی

رتبه دوم: زکیه روشن

رتبه سوم: مهدی جهرمی

رتبه چهارم: نرجس خاتون جعفری

رتبه پنجم: زینب تاجیک

بخش برادران (بزرگسال)

رشته حفظ کل

رتبه اول: میلاد میگلی

رتبه دوم: محمد شادور

رشته حفظ ۲۰ جز

رتبه اول: عبدالکریم گرگین

رتبه دوم: ایمان شیخ

رتبه سوم: موحد خدایاری

رشته حفظ ۱۰ جز

رتبه اول: علیرضا احمدپور برازجانی

رتبه دوم: علی صادقی

رشته قرائت تحقیق

رتبه اول: سید حامد ابطحی

رتبه دوم: رضا یوسفی

رتبه سوم: سید مصطفی موسوی

رشته قرائت تدویر

رتبه اول: صادق غریبی

رتبه دوم: جاوید کیهانی‌پور

رتبه سوم: عباس سبحانیان

بخش برادران (نونهال)

رشته قرائت تقلیدی

رتبه اول: رضا حیدری‌پور فرزند حسین

رتبه دوم: امیر حسین کنگانی

رتبه سوم: محمد امین رضایی

رشته قرائت تدویر

رتبه اول: رضا حیدری‌پور فرزند حسن

رتبه دوم: حسین دراهکی

رتبه سوم: ابوالفضل ابراهیمی

رشته اذان

رتبه اول: امیر علی حسین‌پور

رتبه دوم: علیرضا فخرایی

رتبه سوم: امیر حسین حسینی

رشته حفظ ۱۰ جز

رتبه اول: علی اکبر خواجه

رشته حفظ ۵ جز

رتبه اول: علی اصغر خواجه

بخش خواهران (بزرگسال)

رشته حفظ کل

رتبه اول: نرجس خاتون جعفری

رتبه دوم: نصیبه بحرینی

رتبه سوم: شهلا احمدی

رشته حفظ ۲۰ جز

رتبه اول: سیده فاطمه جعفری

رتبه دوم: زینب معینی

رشته حفظ ۱۰ جز

رتبه اول: خانم لیلا آذریار

رتبه دوم: زکیه روشن

رتبه سوم: زینب سهولی

رشته حفظ ۵ جز

رتبه اول: زینب پاریابی

رتبه دوم: زهرا شیخیانی

رتبه سوم: زهرا صادقی

رشته قرائت تدویر

رتبه اول: زهرا کارگر

رتبه دوم: سکینه ابراهیمی

رتبه سوم: سیده زهرا رضوان‌نژاد

بخش نونهالان

رشته قرائت تدویر

رتبه اول: زینب بهرامی

رتبه دوم: فاطمه زهرا شبگویی

رتبه سوم: نجمه بردستانی

رشته حفظ ۳ جز

رتبه اول: ام البنین خواجه

رتبه دوم: خانم زینب عندلیب

رشته حفظ ۱ جز

رتبه اول: مهدیه شاکریان

رتبه دوم: غزل چوبینه

رتبه سوم: رقیه رضایی‌نیا

در اختتامیه این دوره از مسابقات از آفرین دیری پیشکسوت قرآنی بندر دیر که بیش از ۵۰۰ نفر از بانوان دیری را از طریق قرآن باسواد کرده است، تجلیل شد.