به گزارش خبرگزاری مهر، سیدهاشم دریاباری گفت: کشور ما با دلایل مختلف، از جمله کادر درمان مجرب، ظرفیت بسیار بالایی برای جذب گردشگری سلامت دارد.
وی با اشاره به هم ترازی دانش پزشکان ایرانی و پزشکان سایر کشورها، افزود: پزشکان ما هم تراز دانش روز دنیا هستند و میشود گفت که هیچ عمل جراحی نیست که در جهان انجام شده باشد و در ایران انجام نداده باشیم.
دریاباری ادامه داد: گردشگری سلامت معلول مرجعیت علمی است و کشور ما با این مرجعیت علمی، ظرفیتهای جذب گردشگر سلامت را دارد.
وی با اشاره به قرابت فرهنگی مذهبی با کشورهای منطقه افزود: استانهای مذهبی کشور بالاترین جذب گردشگر سلامت را از کشورهای منطقه دارند. استانهای خراسان رضوی، قم و فارس بعد از تهران بالاترین گردشگر سلامت را دارند که این قرابت فرهنگی در این افزایش جذب تأثیرگذار است.
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت: حدود ۲۵ درصد گردشگران ایران را گردشگران سلامت تشکیل میدهند که عراق، پاکستان، افغانستان، عمان، بحرین و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و همسایههای شمالی، بیشترین مراجعه را به ایران دارند.
وی افزود: درمان ناباروری و زنان، درمان سرطان و پیوند عضو، بیماریهای چشم و ارتوپدی، بیشترین علت مراجعه گردشگران سلامت به ایران است.
دریاباری با اشاره به رتبه بندی بیمارستانها و مراکز مجاز برای جذب گردشگر سلامت، گفت: این بیمارستانها و مراکز از نظر اعتبارسنجی به ۴ رتبه تقسیم بندی میشوند.
وی افزود: تخصص و رتبه پزشکان و کادر درمانی، تجهیزات بیمارستانی و داشتن پایگاههای اطلاع رسانی به زبانهای مختلف روز جهان از جمله مواردی است که در این رتبه بندی مؤثر است.
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