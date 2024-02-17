به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل احسان پور رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درباره ترافیک امروز شهر تهران گفت: با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح روز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ از سطح معابر بزرگراه‌هایی شهر تهران انجام شد، شاهد شروع بار ترافیکی در مسیرهای شرقی، غربی و جنوبی به سمت مرکز شهر تهران و معابری لغزنده و پرتردد و دارای ترافیکی سنگین در سطح پایتخت بودیم.

وی ادامه داد: انتهای بار ترافیکی در بزرگراه آبشناسان - سردار جنگل و سنگین، علامه – شقایق و نیمه سنگین، همت – اشرفی و سنگین، و در محدوده بزرگراه شهید بابایی در مسیر شرق به غرب نیروی زمینی و سنگین است.

سرهنگ احسان پور گفت: ترافیک در مسیر آزادراه تهران کرج در ابتدای صبح سنگین و انتهای بار ترافیکی در بزرگراه زین الدین- شمس آباد سنگین، همچنین ترافیک در محدوده بزرگراه شهید سلیمانی - محدوده صیاد سنگین، بابایی – روی پل سنگین و انتهای بار ترافیکی بزرگراه امام علی (ع) – جانبازان است.

وی افزود: انتهای بار ترافیک در بزرگراه‌های شیخ فضل الله –پل جناح، آبشناسان – اشرفی، همت – بعد از جنت آباد، چمران - نهج‌البلاغه، یادگار امام (ره) – شیخ فضل الله و حکیم – پیامبر است.

سرهنگ احسان پور بیان داشت: خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از شهیدان و جانبازان از میدان امام رضا (ع) و مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: ترافیک امروز از مسیرهای غربی و شرقی به سمت مرکز شهر تهران به دلیل بارندگی‌ها و بارش نزولات آسمانی سنگین می‌باشد که می‌طلبد شهروندان گرامی ضمن مدیریت سفرهای خود از ترددهای غیر ضرور در سطح معابر پایتخت خودداری کنند.

وی از رانندگان خواست به جهت لغزنده بودن معابر فاصله طولی را با خودروی مقابل رعایت کرده و از سرعت و سبقت در این شرایط جدا خودداری نمایند. همچنین رانندگان از پر بودن باک بنزین مطمئن و سیستم‌های خودرویی مانند بخاری را بررسی نمایند. همچنین تردد موتورسیکلت‌ها در شرایط بارانی و لغزنده بودن معابر ممنوع است و موتورسیکلت سواران نباید در این لحظات در معابر تردد کنند.