ساحلی بازان ایران به دنبال خلق دومین شگفتی برابر آرژانتین

به گزارش خبرنگار مهر، دور دوم رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۴ فوتبال ساحلی امارات امروز با برگزاری ۴ دیدار پیگیری خواهد شد و در مهم‌ترین بازی، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به مصاف آرژانتین خواهد رفت.

گروه A

* ایتالیا - مصر (ساعت ۱۵)

* امارات - آمریکا (ساعت ۱۹)

در گروه A از ساعت ۱۵ تیم ملی ایتالیا به مصاف مصر خواهد رفت و از ساعت ۱۹ هم امارات و آمریکا دیدار خواهند کرد. ایتالیا در دیدار نخست خود با نتیجه ۳ بر یک آمریکا را شکست داد و مصر هم با نتیجه ۲ بر یک از امارات میزبان شکست خورد.

گروه B

* اسپانیا - تاهیتی (ساعت ۱۶:۳۰)

* ایران - آرژانتین (ساعت ۲۰:۳۰)

امروز دو دیدار هم از گروه B برگزار خواهد شد که از ساعت ۱۶:۳۰ اسپانیا با تاهیتی دیدار خواهد کرد و از ساعت ۲۰:۳۰ ایران به مصاف آرژانتین خواهد رفت.

تیم ملی ایران پس از پیروزی دراماتیک خود در نخستین دیدار برابر اسپانیا که با برد در ضربات پنالتی همراه بود یک امتیاز ارزشمند کسب کرد و اکنون با روحیه بالایی به مصاف آرژانتین خواهد رفت. آرژانتین در نخستین دیدار خود برابر تاهیتی با نتیجه ۴ بر ۳ تن به شکست داد و برای اینکه امیدهایش را برای صعود به مرحله حذفی حفظ کند در این دیدار نیاز به کسب پیروزی دارد.