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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۲۴

توسط رئیس کل دادگستری استان کرمان؛

جزییات قتل ۱۲ نفر در یک درگیری خانوادگی در فاریاب تشریح شد

جزییات قتل ۱۲ نفر در یک درگیری خانوادگی در فاریاب تشریح شد

کرمان - رئیس کل دادگستری استان کرمان از کشته شدن ۱۲ نفر از اعضای یک خانواده در شهرستان فاریاب کرمان در اثر اختلافات خانوادگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: بامداد امروز فردی ۳۰ ساله در روستای مزرعه و امام ادوری از توابع شهرستان فاریاب با انگیزه اختلاف خانوادگی با سلاح کلاشینکف تعداد ۱۲ نفر از اعضا خانواده خود شامل (پدر، برادر، زن برادر و …) را به قتل رسانده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد: بلافاصله پس از این حادثه هولناک رسیدگی به موضوع در دستور کار دستگاه قضائی و پلیس قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه متهم در حال حاضر متواری است، خاطرنشان کرد: دستورات قضائی لازم جهت دستگیری نامبرده صادر شده است و اطلاعات تکمیلی در این رابطه از طریق روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان به اطلاع عموم می‌رسد.

کد مطلب 6026353

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 1
      پاسخ
      داعش بوده انگار

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