جزییات قتل ۱۲ نفر در یک درگیری خانوادگی در فاریاب تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: بامداد امروز فردی ۳۰ ساله در روستای مزرعه و امام ادوری از توابع شهرستان فاریاب با انگیزه اختلاف خانوادگی با سلاح کلاشینکف تعداد ۱۲ نفر از اعضا خانواده خود شامل (پدر، برادر، زن برادر و …) را به قتل رسانده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد: بلافاصله پس از این حادثه هولناک رسیدگی به موضوع در دستور کار دستگاه قضائی و پلیس قرار گرفته است.



وی با بیان اینکه متهم در حال حاضر متواری است، خاطرنشان کرد: دستورات قضائی لازم جهت دستگیری نامبرده صادر شده است و اطلاعات تکمیلی در این رابطه از طریق روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان به اطلاع عموم می‌رسد.