به گزارش خبرنگار مهر، الهیار صیادمنش به دنبال فصل ناموفقی که در چمپیونشیپ انگلیس با تیم هال سیتی داشت تصمیم گرفت از این تیم جدا شود و ماجراجویی‌هایش را با تیم فوتبال وسترلو در لیگ برتر بلژیک ادامه دهد.

صیادمنش در حدود یک ماهی که در لیگ بلژیک حضور دارد تاکنون ۳ بار برای وسترلو به میدان رفته و عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته است. آخرین دیدار او برای این تیم شامگاه جمعه برابر استاندارد لیژ بود که ۷۷ دقیقه در زمین حضور داشت.

پسری از خانواده‌ای کشتی‌گیر

پایگاه خبری «nieuwsblad» بلژیک به مناسبت حضور این بازیکن در فوتبال این کشور به گفت و گو با صیادمنش پرداخت و او را اینگونه توصیف کرد: صیادمنش پسری است که از خانواده ای رزمی کار آمده و ظاهری شبیه به فوتبالیست های خیابانی دارد اما با این حال پسری مهربان است و اولین ایرانی است که به باشگاه وسترلو آمده است.

صیادمنش در این مصاحبه به وضعیت خانوادگی خود پرداخت و به این مساله اشاره کرد که در خانواده‌ای کشتی گیر رشد کرده است و پدر و عمویش در تیم ملی کشتی ایران حضور داشتند و گفت: چندباری با آنها برای تمرین به جنگل و کوه رفتم اما واقعاً تمرینات سختی بود و ترجیح می‌دهم فوتبال بازی کنم اما از سنت کشتی هم بهره می‌برم.

تجربه حضور در باشگاه‌های مختلف

«nieuwsblad» در بخش دیگری از این گفت و گو به ۶ باشگاهی که صیادمنش تا کنون در آنها بازی کرده (استقلال، فنرباغچه، استانبول اسپور، زوریا لوهانسک و هال سیتی) پرداخت و از او در این خصوص سوال پرسید. صیادمنش در این خصوص گفت: ۶ باشگاه ممکن است زیاد باشد اما من مطمئناً این را یک نقطه ضعف نمی دانم. من در هر کدام از این تیم‌ها چیزی یاد گرفته ام. در ۱۷ سالگی به فنرباغچه رفتم. هرچند در این تیم فرصت بازی به من نرسید اما در کنار بازیکنان مطرحی حاضر بودم.

رویای بازگشت به تیم ملی

صیادمنش در خصوص حضورش در هال سیتی گفت: دو سال پیش که هال سیتی را انتخاب کردم، در رادار کلوب بروژ و اندرلخت بلژیک هم بودم. من حتی با وینسنت کمپانی (سرمربی سابق اندرلخت بلژیک) صحبت کردم، اما مصمم بودم به انگلیس بروم. به عنوان یک کودک همیشه رویای من بازی در آنجا بود. در ۶ ماه اول همه چیز خوب پیش رفت، اما در ابتدای فصل جاری در بازی مقابل برنلی مصدوم شدم.

«nieuwsblad» به این مسله اشاره کرده است که صیادمنش یکی از جوانترین گلزنان تاریخ فوتبال ایران است و توسط «مارک ویلموتس» به تیم ملی ایران معرفی شد. صیادمنش در این خصوص گفت: در دیدار با سوریه که ویلموتس من را دعوت کرد توانستم گل بزنم و خیلی به این مساله افتخار می کنم. در سالی که گذشت به دلیل مصدومیت نتوانستم در تیم ملی حاضر شوم اما امیدوارم با بازی‌های خوب در «وسترلو» بتوانم باز هم به تیم ملی ایران دعوت شوم.