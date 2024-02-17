به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان در قرچک، با خانواده معظم شهید احمد توکلی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که به منظور تجلیل از مقام شامخ شهدا و قدر دانی از خانواده معزز این شهید انجام شد، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن ستایش از صبر و شکیبایی خانواده‌های معظم شهدا گفت: امنیت امروز کشور، ثمره خون پاک شهیدان است.

سردار رادان، ضمن دلجویی از این خانواده شهید، افزود: خانواده‌های معزز شهدا با تقدیم فرزندان خود در راه اسلام، انقلاب و امنیت کشور، ثابت کرده‌اند که پیروی از مکتب اهل بیت (ع) سیره ابدی آنان است.

وی خاطر نشان کرد: پلیس به منظور تأمین امنیت و آرامش مردم، از هیچ کوششی فرو گذار نخواهد کرد و گواه این ادعا، خون پاک شهدای ما است که تا امروز تقدیم شده است و این راه ادامه خواهد داشت.

در پایان این دیدار صمیمی، فرمانده کل انتظامی کشور، با اهدای لوح تقدیر، از خانواده معظم این شهید والا مقام، که در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ در مرزهای شرقی کشور و در درگیری با اشرار مسلح، به فیض عظیم شهادت نائل آمد، تجلیل کرد.