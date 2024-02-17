نسل امروز نیازمند اقناع است

نقی سیاهکالی مرادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشارکت رأی اولیها در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نزدیک به ۱۵ هزار نفر در استان قزوین برای حضور در انتخابات پیش رو واجد شرایط رایدهی هستند و برای نخستین بار پای صندوقهای رأی حضور خواهند داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین عنوان کرد: مدرسه به مدرسه برای والدین و خانوادهها توسط اساتید جهاد تبیین، جلسات بصیرتی برقرار میشود؛ همچنین در ایام دهه فجر، مسئولین به صورت برنامهریزی شده در مدارس و کلاسها حضور پیدا میکنند و دستاوردهای انقلاب را بازگو میکنند.
وی افزود: در هر منطقه همایش رأی اولیها با حضور مسئولین، اساتید و تبیینگران مؤثر برقرار میشود که در بعضی مناطق انجام شده است.
این مسؤول با تاکید براینکه مقرر شده تعدادی از دانشآموزان رأی اولی با هماهنگی ستاد انتخابات به عنوان عوامل اجرایی سر صندوقهای رأی حضور داشته باشند مطرح کرد: در ایام اعتکاف ماه رجب که گذشت، یکی از برنامههای محوری و محتوایی، پرداختن به موضوع انتخابات و لزوم مشارکت همگانی بود.
وی ادامه داد: در جلسه رؤسای نواحی و مناطق مقرر شد تا در هر منطقه در جلسات مدیران، معاونان، مشاوران و مربیان، به موضوع انتخابات و الزامات آن پرداخته شود.
سیاهکالی عنوان کرد: جهت مسئله رفع شبهات انتخاباتی در حوزه پرورشی از اداره کل تا نواحی و مناطق در تبیین موضوع "طرح فراگیر پرورشی" منطقه به منطقه حضور پیدا میکنیم و همه مدیران مدارس در یک کارگاه نیم روز، حضور پیدا کرده و یکی از موضوعات مورد بحث، تببین الزامات و مشارکت در انتخابات است.
وی تصریح کرد: در این ایام اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت هم برگزار میشود به طوری که ۱۱ بهمن ۸ اتوبوس فقط از ناحیه ۱ و۲ و آبیک به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شدند که در مناطق دیگر هم انجام شد.
این مسؤول افزود: برای برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت ویژه تیزهوشان، به مقصد خوزستان تمهید مقدمات شد؛ همچنین اعزام تعداد ۶ اتوبوس از معلمان و فرهنگیان استان در تاریخ ۱۹ بهمن به راهیان نور و پیشرفت در دستور کار است.
وی عنوان کرد: ایجاد نمایشگاه انقلاب توسط اتحادیه انجمنهای اسلامی، جهت معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی در مدارس، برگزاری مسابقات فرهنگی با محوریت کتابهایی با محتوای دستاوردهای انقلاب مثل صعود چهل ساله برای معلمان و دانش آموزان، تشکیل جلسات پرسش و پاسخ برای دانشآموزان با موضوعات مربوطه و کرسیهای آزاد اندیشی و تریبون آزاد دانشآموزان و معلمان بخشی از برنامههایی است که برای تبیین حضور حداکثری در انتخابات انجام میشود.
سیاهکالی تشریح کرد: هماهنگی با سازمان تبلیغات اسلامی استان در قالب طرح شیرین بیان برای رفع شبهات موجود در مورد انقلاب و پیشرفتها و دستاوردها از دیگر برنامههای پیش بینی شده است.
این مسؤول ادامه داد: برگزاری دوره ضمن خدمت دشمن شناسی ویژه همکاران در سطح نواحی و مناطق ۱۴ گانه در راستای خنثیسازی برنامههای دشمن جهت کمرنگسازی انتخابات و کاهش مشارکت از دیگر برنامههایی است که برگزار میشود.
مدیر کل آموزش و پرورش در خصوص اقدامات این دستگاه جهت ایجاد شور انتخاباتی عنوان کرد: دشمنان انقلاب و نظام در طول این سالها تلاش داشتند تا با سیاهنمایی یاس و ناامیدی را به جامعه تزریق کنند و مانع از مشارکت بالای مردم در انتخابات شوند، در این راستا یکی از راهبردهای مهم آموزشوپرورش تلاش برای تبیین و روشنگری جهت حضور آگاهانه و حداکثری مردم در انتخابات امسال است.
وی گفت: برگزاری نشستهای بصیرتی در طول سال تحصیلی با موضوع تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و تزریق نشاط و امید به آینده روشن در بین دانشآموزان با توجه به سیاهنماییها و تخریب چهره نظام و کشور توسط دشمنان در فضای مجازی از جمله این فعالیتها است.
برگزاری بیش از ۲۵۰۰ نشست با موضوع جهاد تبیین
این مسؤول با اشاره به رویکرد آموزش و پرورش در خصوص مسائل مهم کشور از جمله انتخابات خاطر نشان کرد: برگزاری بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نشست جهاد تبیین با موضوعات فرهنگی و اجتماعی در سراسر استان، تولید محتوا در خصوص اهمیت مشارکت در انتخابات و بیان شاخصهای نماینده اصلح و انتخاب آگاهانه و انتشار در فضای مجازی شبکه شاد از دیگر اقداماتی است که در دستور کار آموزش و پرورش استان قرار دارد.
وی راه اندازی ستاد مردمی دهه هشتادیها در استان قزوین را یکی دیگر از اقدامات مؤثر دانست و در ادامه بیان کرد: هدف از برگزاری ستاد مردمی دانشآموزی ایجاد نشاط انتخاباتی بین دانشآموزان و رفع شبهات موجود است زیرا بر این باوریم که دانشآموزان قشر اثرگذار جامعه بوده و اثرگذاری آنها در مدرسه، خانواده و در نهایت جامعه مشهود خواهد بود.
وی افزود: در خصوص شرکت رأی اولیها در انتخابات هم برگزاری سلسله نشستهای «رأی اولیها» با حضور صاحب نظران در بستر فضای مجازی شبکه شاد، برگزاری همایش بزرگ «رأی اولیها» به صورت حضوری در سطح استان و نواحی و مناطق ۱۴ گانه و استفاده از ظرفیت تشکلهای دانشآموزی به عنوان بازوان قدرتمند آموزش و پرورش در تشویق همسالان به شرکت در انتخابات پیش رو از فعالیتهای در دست اقدام است.
سیاهکالی یادآور شد: نسل امروز ما مطمئناً از نسل گذشته بیشتر پای کار انقلاب هستند و خواهند بود؛ فقط مساله اینجاست که این نسل کاری بدون دلیل منطقی و مقلدانه انجام نمیدهد و برای هرکار خود نیازمند اقناع است.
وی ادامه داد: وظیفه ما مسئولین این است که با شناخت این نسل و راههای اقناع افکار آنان با به کارگیری شیوههای جدید آنان را متقاعد کنیم تا در رویدادهای اجتماعی سرنوشت ساز همچون انتخابات شرکت کنند؛ اگر این نسل اقناع شود حتی به حرف عزیزترین کسان خود مبنی بر عدم شرکت در این رویدادها گوش نخواهد کرد.
وی در پایان صحبتهایش گفت: نیاز است تا نهادهای فرهنگی دیگر در کنار نهاد تعلیم و تربیت قرار گیرند تا ما بتوانیم به رسالت ذاتی خود بهتر عمل کنیم.
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