دستور وزیر ورزش برای بررسی مشکلات ورزشگاه ۵ مهر آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان که برای حضور در همایش مسئولان ورزش بانوان سراسر کشور به آبادان سفر کرده است، پیش از حضور در این نشست، از ورزشگاه پنج مهر این شهر بازدید کرد.

این ورزشگاه که کار ساخت آن پیش از انقلاب اسلامی آغاز شده، به دلیل مشکلات ساخت نیمه تمام باقی مانده است.

وزیر ورزش و جوانان پس از بازدید از این ورزشگاه، دستور تشکیل تیم مشاوره برای بررسی مشکلات آن را صادر کرد.

سید مؤمنی مدیرکل امور مجلس، منعم سرپرست هماهنگی امور استان‌ها، معتمدکیا مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان و بنی تمیم مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان در این بازدید حضور داشتند.