پرداختن به دستاوردهای انقلاب تکلیف مهم رسانه در جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله رضا رمضانی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران اظهار کرد: نقش اصحاب رسانه و خبرنگاران در جامعه هدایتگری و جهت دهی است و این بخش باید پررنگ شود.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به ساختار و شاکله جمهوری اسلامی بیان کرد: مردم سالاری دینی رویکرد و شعار عملی و شاکله اصلی جمهوری اسلامی است.
کاندیدای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در گیلان با بیان اینکه انتخابات مؤلفه اصلی و راهبردی جمهوری اسلامی است، گفت: برپایی انتخابات آزاد، امن و سالم از دستاوردهای مهم و اثرگذار انقلاب مردمی ایران اسلامی است.
آیت الله رمضانی با اشاره به اهمیت برپایی انتخابات در سرفصلهای مختلف بیان کرد: برپایی انتخابات قوی و پرشور موجب غنا بخشی و قوام دهی شاکله اصلی نظام میشود.
وی با بیان اینکه جمهوریت و اسلامیت دو شاخصه مهم جمهوری اسلامی است، افزود: گفتمان انقلاب اسلامی و امامین انقلاب بر پایه جمهوریت و اسلامیت استوار است.
عضو مجلس خبرگان رهبری در گیلان با تاکید بر لزوم واکاوی دستاوردهای انقلاب بیان کرد: پرداختن به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران تکلیف مهم رسانه در جهاد تبیین است.
آیت الله رمضانی با اشاره به بهانه جویی ها شیطنتهای کینه توزانه دشمن در بخشهای مختلف اضافه کرد: ایران اسلامی دنبال استفاده صلح آمیز و بشردوستانه از انرژیهای نو و هستهای است.
ایران قوی با انتخاب آگاهانه شکل میگیرد
وی با اشاره به تحریمها و فشارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانهای دشمن علیه نظام اسلامی افزود: رسانههای داخلی سیاه نماییهای دشمن را با تبیین دستاوردها پاسخ دهند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نگاه رسانه به تبیین دستاوردهای انقلاب جهادی باشد، گفت: رسانهها نقش مهمی در تبیین اهمیت و جایگاه انتخابات و مشارکت مردم و همچنین انتخابات هوشمندانه و آگاهانه دارند.
آیت الله رمضانی با بیان اینکه ایران قوی با انتخاب آگاهانه و حضوری معنادار شکل میگیرد، اضافه کرد: اصحاب رسانه و خبرنگاران در شکل دهی ایران قوی نقش محوری و اثرگذار دارند.
وی با بیان اینکه رسانهها گفتمان انقلاب اسلامی را تبیین و واکاوی کنند، افزود: گفتمان انقلاب اسلامی در حوزههای مختلف باید توسط رسانهها مورد تبیین قرار گیرد.
داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در گیلان با تاکید بر لزوم بکارگیری از مسؤولان و مدیران کارآمد، متعهد و متخصص در لایههای مختلف مدیریتی بیان کرد: عملکرد مسؤولان میزان امیدآفرینی در جامعه را مشخص میکند و عملکرد ضعیف مدیریتی ناامیدی و دلسردی را به همراه دارد.
آیت الله رمضانی با بیان اینکه تخصص و تعهد دو مقوله انتخاب مدیران در بخشهای مختلف باشد، گفت: مطالبه گری رسانهها سبب اصلاح امور و حل مشکلات میشود و از این رو مدیران باید نقادی و دغدغه مندی رسانهای را پذیرا باشند.
وی با اشاره به نقش مهم مجلس خبرگان رهبری در بخشهای مختلف افزود: مجلس خبرگان رهبری در بخشهای مختلف اعمال نفوذ و نظر دارد و میتواند برای اصلاح امور حتی مجلس شورای اسلامی را به چالش بکشد.
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