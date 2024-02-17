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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۲

مشکل زمان برای فدراسیون کاراته/هفته دوم سوپر لیگ شاید وقتی دیگر

مشکل زمان برای فدراسیون کاراته/هفته دوم سوپر لیگ شاید وقتی دیگر

زمان برگزاری هفته دوم رقابت های سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های کشور مشخص نشده و به نظر می رسد به بعد از پایان ماه مبارک رمضان و اوایل اردیبهشت ماه آینده موکول شده باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ آغاز هجدهمین دوره رقابت‌های سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه با حضور هفت تیم بیمه تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی، پاس فراجا، رعد پدافند هوایی ارتش، آوای رزم، توسعه نیشکر خوزستان و هشتمین خورشید خراسان رضوی در سالن شهید افراسیابی تهران به صدا درآمد.

پیش از این قرار بود هفته دوم این مسابقات در اسفندماه برگزار شود، ولی خبرهای رسیده از فدراسیون کاراته حکایت از آن دارد که زمان برگزاری هفته دوم مشخص نیست و در هاله‌ ابهام قرار دارد.

برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی، حضور کاراته کاها در مسابقات کاراته وان فجیره و ترکیه و همچنین لیگ‌های رده‌های سنی امید، یکی از دلایلی است که فدراسیون کاراته تصمیم گرفته برگزاری هفته دوم سوپر لیگ را به سال آینده موکول کند.

فدراسیون کاراته روزهای زیادی را از دست داد و حالا زمانی برای برگزاری سوپر لیگ در اختیار ندارد.

کد مطلب 6026570

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