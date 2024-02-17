کشف جسد در خوابگاه دانشگاه کلرادو؛ تحقیقات درباره قتل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، پس از پیدا شدن دو جسد در خوابگاه دانشگاه کلرادو، پلیس شهر کلرادو اسپرینگز اعلام کرد که تحقیقاتش دراین‌باره را با پیش‌فرض قتل آغاز کرده است.

پلیس کلرادو اسپرینگز حوالی ساعت ۶ بامداد به تماسی درباره وقوع تیراندازی در خوابگاه «آلپاین ولیج» دانشگاه کلرادو پاسخ دادند و پس از اعزام نیرو، مشخص شد که به هر کدام از مقتولین، یک گلوله شلیک شده است. هویت مقتولین اعلام نشده است.

تیراندازی در دانشگاه کلرادو که سالانه بیش از ۱۱ هزار ورودی جدید دارد، به قرنطینه شدن این دانشگاه منجر شد.