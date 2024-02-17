به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور دکتر روح‌الله دهقانی فیروز آبادی از دستاوردهای دانش‌بنیان زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان زنجان رونمایی شد.

توسعه نسخه بومی سامانه اسکادا

نرم‌افزار اسکادا که در حوزه جمع آوری داده‌های صنعتی، ثبت، کنترل، پردازش و داده‌کاوی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یکی از محصولات راهبردی در حوزه کنترل و هوشمندسازی زیرساخت‌های انرژی به شمار می‌رود. هدف توسعه دهنده سامانه بومی اسکادا، پیاده‌سازی نسخه بومی این نرم افزار با قابلیت‌های متنوع در زمینه اتوماسیون صنعتی بوده است.

این سامانه با استفاده از پروتکل‌های صنعتی استاندارد و ایمن با تجهیزات و سخت‌افزارها از طریق بستر ارتباطی شبکه ارتباط برقرار می‌کند، داده را از آنها می‌گیرد و اطلاعات لازم را به آنها می‌دهد.

چشم بینا در فرآیند حفاری تونل‌ها

هدایتگر لیزری ماشین حفاری تونل یکی دیگر از محصولاتی است که از سوی یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان تولید شده و در این مراسم رونمایی شد. در فرایند حفاری تونل داشتن اطلاعات درک و لحظه‌ای از جهت و موقعیت حفاری بسیار مهم است؛ از این رو داشتن یک سیستم که بازخوردی مداوم، سریع و دقیق از موقعیت و جهت تونل زنی داشته باشد، بسیار مهم است.

سیستم ناوبری لیزری ساخته شده توسط این شرکت دانش‌بنیان این قابلیت را دارد که در طول انجام حفاری با عملکرد سریع و دقیق به کار حفاری سرعت و دقت ببخشد. دستگاه یاد شده دارای دو قسمت فرستنده و گیرنده لیزری است.

قسمت نوردهی دستگاه از قابلیت تنظیم موتوری در دو جهت برخوردار است. گیرنده که بخش اصلی این دستگاه به شمار می‌رود، به گونه‌ای طراحی و ساخته می‌شود که بتواند سه درجه آزادی طولی و عرضی را اندازه‌گیری کند. در داخل کشور مشابه دیگری وجود ندارد و با توجه به سطح بالای فناوری مورد استفاده در این دستگاه، کشورهای معدودی می‌توانند از این سامانه پیشرفته بهره ببرند که ایران نیز در جمع آنها قرار دارد.

توسعه فناوری اپتیک و تولید انواع چشم الکترونیکی

چشم الکترونیکی دستگاهی است دقیق و حساس که برای تشخیص حرکت انسان به کار می‌رود و در صنایع مختلف از جمله سامانه‌های ایمنی حفاظتی و همچنین کنترل مصرف توان کاربرد دارد. در حالی که سایر شرکت‌ها، تنها چشم الکترونیکی مادون قرمز را تولید می‌کنند، این شرکت موفق شده است چشم الکترونیکی با قابلیت تشخیص حیوانات، چشم الکترونیکی مبتنی بر امواج مایکروویو با قابلیت تشخیص از پشت موانع و چشم الکترونیک بیسیم با عملکرد بسیار دقیق و توان مصرفی پایین را تجاری‌سازی کند.

کنترل موتورهای صنعتی با برد مرکزی کنترل ساخت داخل

برد مرکزی کنترل سیستم‌های هوافشرده از دو قسمت برد اصلی و برد مانیتورینگ تشکیل شده و برای کنترل تمامی پارامترهای کمپرسورهای فشار قوی طراحی و ساخته شده است. این کنترل کننده از تمامی حسگرهای مرتبط مانند دما فشار دور موتور، سیگنال‌های ورودی را دریافت و متناسب با تنظیمات انجام شده، فرامین کنترلی لازم را از طریق مبدل‌های مربوطه به موتورهای الکتریکی اعمال می‌کنند.

این محصول دانش‌بنیان در صنایع نفت و گاز و همچنین در پمپ‌های بنزین سایر صنایع کاربردهای گسترده‌ای دارد. همچنین قیمتی یک‌پنجم نمونه مشابه خارجی دارد، در عین حال که از کیفیتی هم‌تراز نمونه‌های خارجی برخوردار است.

رفع نیاز آزمایشگاه‌ها با سانتریفیوژ بومی

سانتریفیوژ رومیزی تولید شده توسط یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از قانون گریز از مرکز طراحی شده و این دستگاه نمونه‌های بیولوژیک مانند خون را حول محور خود در سرعت‌های مختلف می‌چرخاند و باعث جداسازی و ته‌نشین شدن مواد مختلف یک مخلوط یا محلول می‌شود.

دستگاه سانتریفیوژ تولیدی این شرکت دانش‌بنیان با عملکرد منحصر به فرد و بر اساس استانداردهای بین‌المللی با قابلیت چرخش تا سرعت ۵۰۰۰ دور در دقیقه به الکتروموتور براشلس و فناوری‌های نوین موفق شده است تا ایمنی و کارایی را ارائه بدهد و نیاز صنعت آزمایشگاهی کشور را برطرف کند. ویژگی و مزیت این محصول در طراحی مکانیزم حرکتی آن بوده و تمامی قطعات در داخل شرکت طراحی و ساخته شده است؛ بنابراین خدمات پس از فروش آن در کوتاه‌ترین زمان و با قیمت مناسب انجام می‌شود.

قیمت محصول نیز در مقایسه با محصولات مشابه داخلی پایین‌تر بوده و ۳۰ درصد ارزان‌تر است. ضمن این‌که در مقایسه با محصولات وارداتی ۷۰ درصد ارزان‌تر عرضه می‌شود. قیمت تمام شده این محصول ۳۵۰ میلیون ریال بوده، در حالی‌که محصول وارداتی دو میلیارد ریال فروخته می‌شود. اختلاف ۷۰ درصدی بین این محصول و نمونه خارجی، صرفه جویی ارزی را به دنبال داشته است.

بی نیازی کشور از واردات لوله خون‌گیری تحت خلأ

لوله‌های آزمایشگاهی یکی از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه‌ها به شمار می‌روند که در اندازه‌های مختلفی متناسب با کاربردشان ساخته می‌شوند. این لوله‌ها کاربردهای گسترده تحقیقاتی، آزمایشگاهی و پزشکی دارند. در تولید این محصول، ضمن بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌های روز و پیشرفته‌ترین قالب‌ها استفاده شده است.

تولید پدهای نفوذناپذیر

یکی از گروه‌های صنعتی موفق به تولید و تجاری‌سازی پد ضد بالستیک شد و توانسته است گام مهمی در رفع نیاز صنایع کشور به انواع پنل‌های محافظتی بردارد. پنل‌های سخت نفوذناپذیر در برابر اجسام پرتاب شونده نوک‌تیز نظیر گلوله یا ترکش با سختی‌های متفاوت به کار می‌روند.

این پنل‌ها از آسیب‌های ناشی از اصابت جلوگیری می‌کنند و با استفاده از کامپوزیت‌های پلیمری انواع سرامیک‌ها و به‌کارگیری فناوری نانو سرامیک در ابعاد و وزن‌های مختلف برای مقابله با پرتابه‌های پیش‌بینی‌شده به کار می‌روند. این محصولات در خودروهای زرهی، خودروهای تشریفاتی و حفاظت از اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرند.

رفع یک نیاز تحریمی با ساخت ملخ پرنده‌های سبک

با توجه به استفاده روزافزون از پرنده‌ها و وسایط نقلیه هوایی سبک و فوق سبک در صنعت هوانوردی، نیاز به تعمیر و بازسازی در کوتاه مدت از یک سو و حساسیت و چالش‌های مختلف و فرسایش زیاد روبه رو هستند و به تعویض بسیاری از قطعات به‌ویژه ملخ یا پیش رانه پرنده نیاز دارند. با توجه به تحریم‌ها و عدم دسترسی راحت به این قطعات مصرفی مورد متخصصان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت تولید دو مدل از پرمصرف‌ترین انواع پلید به روش کامپوزیتی قدم برداشتند.

به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، دو مدل پرمصرف این قطعه روی انواع کایت‌های موتوردار، جایروکوپترها و هواپیماهای فوق سبک ملخی از کشور فرانسه به روش مهندسی معکوس تولید شده‌اند. محصول تولیدی از لحاظ قیمت و کیفیت و کارکرد با نمونه‌های وارداتی قابل رقابت بوده و حتی امکان صادرات آن نیز وجود دارد. همچنین با توجه به روش تولید و نوع قطعه قابلیت استفاده در توربین‌های بادی جهت تولید برق بادی هم از کاربردهای دیگر این محصول خواهد بود.