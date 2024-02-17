دوره داوری با کیفیت بالایی برگزار شد/ سوپر لیگ بعد از ماه رمضان

خبرگزاری مهر؛ گروه ورزشی- محمد بیرامی: دوره هماهنگی و بازآموزی قوانین جدید داوری کاراته با تدریس «منصور سلطان» رییس شورای داوران آسیا و عضو شورای داوران جهان در تهران برگزار شد. دوره‌ای که نزدیک به ۹۰۰ نفر از داوران و مربیان کاراته کشور در آن حضور داشتند.

این برای اولین بار است که دوره‌ای با این تعداد شرکت کننده و تدریس مستقیم رییس شورای داوران آسیا در ایران برگزار می‌شود. دوره‌ای که به گواه اغلب حاضرین، به لحاظ فنی در سطح بالایی برگزار شد و در مجموع دوره‌ای با کیفیت برگزار شد.

وحید مؤمنی رییس کمیته داوران فدراسیون کاراته در مورد این دوره به خبرنگار مهر گفت: تلاش داشتیم داوران و مربیان فعال کشورمان به بهترین نحو با قوانین جدید و تغییرات آن آشنا شوند. بهترین فرد در این مسیر نیز رییس شورای داوران آسیا و عضو شورای داوران جهان اشراف کامل به مسائل مختلف داوری داشت. خدا را شکر با استقبال خوبی همراه شد و در مجموع دوره با کیفیتی را شاهد بودیم.

وی افزود: «سلطان» از حضور این تعداد داور و مربی در این دوره شگفت زده زده بود. اغلب کشورهایی که برای آموزش حضور پیدا می‌کند، تعداد اندکی در کلاس‌ها شرکت می‌کنند، ولی در ایران نزدیک به ۹۰۰ نفر شرکت داشتند و این بدان معناست که پتانسیل بالایی در بخش داوری دارد.

رییس کمیته داوران ادامه داد: موضوعی که خیلی اهمیت داشت ارتباط مستقیم با شخص اول داوری قاره کهن بود. کلیه قوانین جدید تدریس شد و در برنامه‌های پرسش و پاسخ کلیه ابهامات بیان و رفع شد. زمانی که شخصی در دوره هماهنگی شرکت می‌کند و پس از آن برای تدریس اعزام به استان‌ها اعزام می‌شود، شرایط متفاوت است و شاید همه مسائل بازگو نشود، ولی در این دوره شاهد بودیم که خیلی نکات فنی و مهمی ارائه شد که به نوعی کاربردی بود.

مؤمنی افزود: بحث آموزش اهمیت ویژه ای در پیشبرد اهداف یک مجموعه می‌تواند داشته باشد. در واقع آموزش پایه پیشرفت است و متأسفانه مفعول واقع شده بود که توانستیم با برگزاری این دوره با کیفیت، بخشی از این موضوع را جبران کنیم. در واقع موفقیت در بخش برون مرزی و بین الملل چه برای مربیان و چه داوران مستلزم یک آموزش صحیح است که امیدوارم حاضرین در این دوره بهره لازم را برده باشند.

وی که سرپرست سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کاراته نیز هست، در مورد زمان برگزاری هفته دوم لیگ گفت: ابتدا قصد داشتیم در اسفندماه هفته دوم را برگزار کنیم، ولی فشردگی مسابقات باعث شد که این موضوع را به بعد از ماه مبارک رمضان موکول کنیم. رقابت‌های قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی، لیگ‌های جهانی ترکیه و امارات باعث شد تا این تصمیم را بگریم. چرا که نمی‌توان در کنار این رقابت‌های متعدد، سوپر لیگ را نیز به کاراته کاها تحمیل کرد.